Cómo ver videos de YouTube cuadro por cuadro

No importa si estás viendo una película o un tutorial, si quieres captar un detalle en particular, o si te has perdido algo, saber cómo detener un video y mirar cuadro por cuadro siembre es muy útil. Y si bien esto es posible mediante el teclado, hay herramientas más completas que nos ayudan a realizar la tarea en forma más eficiente.

Watch Frame by Frame facilita la visión de videos de YouTube frame by frame, o fotograma a fotograma.

En principio se ofrece como un reproductor que muestra el video tal cual podemos verlo en su página original. Sin embargo, los controles inferiores permiten mover el video cuadro a cuadro, ya que son configurables. Entre otras opciones, es posible ver el video a pantalla completa, compartirlo a partir del frame donde nos quedemos o, simplemente, hacer una captura de pantalla en forma manual.

Su uso es muy sencillo, solo hay que insertar el enlace del video, y podrás moverte fácilmente de un cuadro a otro. Puedes presionar enter en el teclado para iniciar el video, o hacer clic o tocar el botón «Ver video».

La herramienta ofrece más opciones de visualización que el método del teclado. Puedes mirar cuadro por cuadro o en cámara lenta, cambiar cuántos cuadros deseas ver, ajustar la velocidad y decidir cuántos cuadros por segundo mirar.