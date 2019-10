Hace más de 40 años que vive rodeada de color rojo

Desde que tenía 18, Zorica Rebernik, una mujer de 67 años de Breze, un pequeño pueblo de Bosnia, se ha rodeado del color rojo, incluso se ha casado con un vestido rojo, y ha asistido a funerales con ropa roja.

Rebernik, maestra de escuela retirada, vive en una casa roja brillante llena de muebles rojos, come de platos rojos, bebe de vasos rojos, y duerme en sábanas rojas. Toda la ropa en su armario es roja e incluso se tiñe el pelo de rojo. El único electrodoméstico que no es rojo en la casa de Zorica es un calentador blanco, que ella solo aceptó después de que su esposo, Zoran, insistiera. Ella se ha estado rodeando del color rojo durante las últimas cuatro décadas de su vida, y hoy es una celebridad local por eso. Todos la conocen y algunos incluso le ofrecen cosas rojas como regalos, dijo la mujer, y agregó que rechazaría todo lo que no fuera rojo.

“Cuando tenía 18 o 19 años, de repente sentí la necesidad de vestirme de rojo. No sé cómo explicarlo, solo puedo decir que escuché mi cuerpo”, cuenta Zorica Rebernik. «Cada vez que encontraba una prenda roja, solo tenía que tenerla, y no podía parar hasta que me rodeaba de rojo».

El compromiso de Zorica con el color rojo ni siquiera decayó el día de su boda, cuando se casó con Zoran con un vestido rojo. También asiste a los funerales vestida con el llamativo color, y recientemente mandó a hacer lápidas para ella y su esposo Zoran con un granito rojo especial de la India.