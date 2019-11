Una app que cancela suscripciones en forma automática cuando termina el período de prueba

Netflix, Amazon Prime, HBO, Spotify… Son muchos los servicios que se añaden a los gastos mensuales con el paso del tiempo. Pero también son muchos los usuarios que solo utilizan el período de prueba de cada servicio para aprovechar al máximo sus funcionalidades. Eso sí, es importante recordar que cada free trial tiene una fecha límite, y si nos pasamos del día en cuestión, quedaremos suscritos al servicio con su consiguiente pago.

Recientemente se lanzó en Reino Unido un servicio que cancela automáticamente estas suscripciones al final de un período de prueba gratuito. Fue desarrollado por el británico Josh Browder, quien hace unos años desarrolló un algoritmo llamado Do Not Pay, que lucha (con éxito) contra multas de estacionamiento.

Con la aplicación Free Trial Surfing ya no tendrás que preocuparte de las suscripciones innecesarias, y podrás disfrutar relajadamente del mes de prueba. La aplicación permite enviar un correo a la plataforma elegida para anular el servicio y evitar que comiencen a correr gastos, por medio de una tarjeta de crédito virtual con el nombre y los datos de los usuarios.

«La idea de este producto surgió cuando me di cuenta de que hace más de un año me estaban cobrando una membresía de gimnasio de USD 21.99 de que nunca usaba», dijo. «De hecho, había olvidado por completo que me había inscrito en un principio para una prueba gratuita. Intentar constantemente hacer un seguimiento de cuándo termina un período de ‘prueba gratuita’ es molesto y requiere mucho trabajo».

Browder cuenta que 10.000 personas se inscribieron para probar el Free Trial Surfing desde su lanzamiento hace seis semanas en los Estados Unidos, donde ahora vive. Al parecer, las dos suscripciones más comunes para las que se ha utilizado el servicio son plataformas pornográficas, seguidas por Netflix.

Actualmente la aplicación solo está disponible en la tienda de Apple, con una versión web en desarrollo. Cada cliente recibe un número de tarjeta de crédito virtual y un nombre inventado, que pueden usar para suscribirse a un servicio. En realidad, la tarjeta está registrada en la firma de Browder, Do Not Pay. La aplicación también puede reenviar correos electrónicos entre el proveedor de servicios y la tarjeta virtual para verificar la dirección de correo electrónico del cliente.

Browder dice que la tarjeta no funcionará si se usa para pagar con cualquier otra forma de compra, y contó que algunas plataformas estaban tratando de bloquear el servicio, al descubrir qué tarjetas pertenecen a Do Not Pay.

«Se necesitaron alrededor de seis meses para crearlo», dice Browder. «En este momento lo estamos probando, tal vez algún día sea una suscripción barata, como $ 2 por mes. La razón por la que tomó tanto tiempo fue porque queríamos asegurarnos de que se rechazaría si se usara con una compra real. No haremos que las personas rindan cuentas, seremos nosotros quienes recibamos el golpe».

Por el momento la aplicación es gratuita, y está disponible en fase beta para iOS en Estados Unidos.