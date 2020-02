Medios que hacen crecer sus audiencias produciendo cada vez menos contenido

Un artículo publicado en la revista Digiday repasa los casos de tres medios (The Guardian, The Times y Le Monde) que en los últimos tiempos redujeron el número de artículos publicados, y lograron incrementar su audiencia, los tiempos de permanencia, y el número de suscriptores.

Durante el último año, el diario The Guardian redujo un tercio la producción de artículos tras descubrir una larga lista de contenidos que recibían muy pocas visitas. El cambio posterior en el volumen condujo al crecimiento del tráfico, según tuiteó la editora en jefe de Guardian, Kathrine Viner. En diciembre de 2019, The Guardian tenía 25 millones de usuarios únicos mensuales en el Reino Unido, un aumento de 23,4 millones sobre el año anterior, según Comscore.

Le Monde redujo su número de artículos un 25%, en coincidencia con un aumento de su redacción a 500 periodistas. Su audiencia online aumentó un 11%, y su circulación impresa y digital aumentó también un 11%, según tuiteó Luc Bronner, editor gerente de Le Monde. Comscore informó que durante diciembre de 2019, Le Monde tenía 9,1 millones de usuarios únicos mensuales en Francia; lo que representa un aumento de 8.4 millones sobre diciembre de 2018.

Por su parte, el británico The Times también redujo un 15% las historias producidas al descubrir que todo lo que no fuera contenido exclusivo o de valor añadido, no funcionaba bien entre sus lectores. Después del cambio en la producción de las noticias, el tiempo de permanencia aumentó: la app Readers of The Times pasó a un promedio de 28 minutos cada día en la sección de Noticias del Hogar; lo que representa un aumento del 25% en comparación con el mismo tramo del año anterior, según el medio.

Digiday repasa también el caso del diario The Post and Courier de Charleston (Carolina del Sur, EE. UU.), que logró aumentar un 250% sus suscriptores digitales (de 1.700 a 6.000) al reducir a la mitad las historias publicadas cada día, pero creando artículos más en profundidad. El diario también pasó de medir clics y páginas vistas a rastrear la cantidad de tiempo que los lectores pasaban con un artículo y sus minutos dedicados. Si una historia no atraía 500 visitantes únicos y al menos 1.2 minutos de tiempo dedicado, los empleados la reevaluaban y ajustaban el título o las palabras clave.

El analista de medios Thomas Baekdal citó varios elementos en juego mientras los editores migran de la producción impresa a la digital. Los medios ahora pueden realizar un seguimiento detallado de las métricas de audiencia de artículos individuales, así como de la cantidad de ingresos, de anuncios o suscripciones, que genera cada artículo online. Ciertas historias tienen un gran alcance, mientras que otras nunca se ven, independientemente de la calidad del artículo. Esto se debe a que las personas leen un número menor de artículos de noticias individuales cuando consumen noticias online. Pero la gente lee detenidamente las publicaciones impresas de principio a fin, lo que significa que se ve un número más amplio de artículos, pero no necesariamente se leen. Y debido a la naturaleza infinita de Internet, los medios online podrían verse tentados a producir contenido en abundancia en busca de ingresos.

«Si una revista digital publica 100, 500 o 1.000 artículos no hace ninguna diferencia para el lector», dijo Baekdal. “Lo que importa es la calidad y el interés de los artículos. Lo vemos claramente en YouTube, donde los YouTubers más populares rara vez publican más de una o dos veces al día. Los editores miran esto, hacen el análisis y descubren que cuando cortan lo que no es valioso, nadie se da cuenta de que se ha ido”.

Este tipo de análisis evoca las preocupaciones de la redacción para los medios que dependen de suscripciones, dijo Baekdal. Los medios a menudo descubren que los tipos de historias que producen con mayor frecuencia son los menos leídos, por lo que no generan tantos ingresos publicitarios como las piezas más leídas. Esto lleva a decisiones difíciles sobre si deberían reducir el contenido premium (que generalmente cuesta más producir), cambiar la proporción de contenido no premium a premium, o ajustar el precio de las suscripciones, para que las personas comiencen a leer más de lo que el periódico quiere que lean.