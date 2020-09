13. Sebastián Estevanez reapareció tras su grave accidente

«¡Hola! Agradezco a mi familia, amigos y quienes me enviaron mensajes y me llamaron por teléfono en uno de los momentos más difíciles de mi vida. Tuve un accidente doméstico hace 18 días en el cual me explotó un bidón de alcohol cuando quería encender el fuego. Se me prendió fuego la cara, el cuello y la mano. Por suerte no le pasó nada a mis hijos ni a Ivana y estoy cada día mejor. ❤️❤️❤️❤️❤️»