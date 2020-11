A veces, una mascota y su dueño son tan parecidos que podría decirse que comparten el alma. El último proyecto del fotógrafo profesional de animales Gerrard Gethings y la editora Debora Robertson consiste en emparejar personas con sus gatos.

Do You Look Like Your Cat es un juego de cartas realmente divertido, en el que los jugadores relacionan fotografías de gatos de aspecto distinto con sus seres humanos igualmente distintos. El juego incluye 50 tarjetas y un folleto con textos humorísticos que proporcionan pistas sobre las 25 personas y sus mejores amigos peludos.

«Anteriormente había realizado una serie de trabajos basados en personas que parecen perros. Fue muy bien recibido, y necesitaba otro proyecto que pensé que sería igualmente, si no más atractivo. Los gatos parecían la opción más accesible, ¡pero son infinitamente más difícil de fotografiar que los perros!», dijo Gethings.

El divertido juego se encuentra a la venta en Amazon a un precio de 17 dólares.

A continuación las parejas humano/gato más graciosas:

AnteriorSiguiente