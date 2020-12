220. El conmovedor mensaje de Maru Botana en el aniversario de la pérdida de su hijo Facundo

«Te fuiste un dia de la primavera, donde todo es festejo y alegria, quuzas en ese momento con tanto dolor que tenia , no podia entender el mensaje q me estabas dando. Quuzas me llevo mucho tiempo entender porque te fuuste.

Quizas no lo pude procesar nunca . Hoy ya , creo entendi claramente que no eras para este mundo. Te siento desde el momento que te fuiste, y si me pongo a pensar tu nacimiento, habia un mensaje que traias. No se nunca imagine que mi vida tendria que llorar por un hijo q se fue Al contrario, pense que no podria parar de tener hijos . Cada nacimiento fue para mi el momento mas feliz de mi vida. ❤️Estas , estas en todos y cada uno de nosotros, todos quedamos con ganas de verte crecer y el como serias siempre lo pensamos. Hoy mas que nunca creo en los angeles , hoy mas que nunca me siento acompañada por vos . Y aunque te extrañe cada dia se mi vida , se que nunca nunca me vas a dejar. Te abrazo desde aca y entiendo a pleno que la tierra no era tu lugar. Gracias mi amor por siempre cuudarnos desde alla❤️»