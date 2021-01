88. Fede Bal se refirió a su sobrepeso

«Estoy 10 kilos arriba y estoy muy gordo, pero no me enrosco con eso porque me agarró la cuarentena, la pandemia y el tratamiento contra el cáncer. Me quedé en mi casa y me comí todo, como si me fuese a morir mañana.

A la ansiedad se le sumaron las pastillas y el tratamiento, pero estoy sano y eso es lo más importante del mundo. Bajar de peso se puede, pero si no te sanás, ahí está el problema. Entonces ya está. Sí, tengo 10 kilos de más pero, ¿qué importa si estoy vivo? No tengo ningún complejo, me siento bien conmigo y estando sano, el resto se puede mejorar»