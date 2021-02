Prefiere a su muñeca de silicona porque no le pide nada

Un hombre de Hong Kong de 34 años ha estado recibiendo mucha atención debido a su inusual relación amorosa con una muñeca de silicona, a quien dice preferir antes que a una mujer real, por varias razones.

Xie Tianrong ha estado en una relación con su novia, Mochi, durante casi dos años, y a pesar de que ella es una muñeca de silicona, y no una persona real, Xie no podría estar más feliz. Publica regularmente fotos de él y Mochi en todo tipo de casos en las redes sociales, y disfruta de la atención que recibe de los medios, incluso si la cobertura no es del todo positiva.

El hombre de 34 años afirma que, a pesar de lo que la gente pueda pensar de él, esta es la relación más feliz que jamás haya tenido. Todas sus ex novias humanas le pedían cosas y preferían mirar sus teléfonos y no prestarle atención. Mochi, por otro lado, nunca pide nada y le presta toda su atención.

Xie vio por primera vez una muñeca de silicona hiperrealista hace 10 años, mientras pasaba por un sex shop en Causeway Bay. Estaba fascinado, pero en ese entonces este tipo de muñecas costaban alrededor de USD 10.000, así que tuvo que sacárselo de la cabeza. Pero un día de 2019, el hombre de Hong Kong volvió a ver una de estas muñecas, y esta vez, eran mucho más baratas y de aspecto cada vez más realista. Así que ordenó una online, y han estado juntos desde entonces.

A pesar de que Mochi es básicamente una muñeca sexual diseñada para, bueno, el nombre lo dice todo, Xie Tianrong afirma que ni siquiera intentó besar a Mochi, y mucho menos probar cualquier otra cosa con ella. Él solo valora su compañía, además de que teme que su afecto pueda dañarla. El año pasado, Xie confesó que nunca había besado a su novia inanimada, por temor a que su saliva ácida dañara su «piel» perfecta.

Para mantener a Mochi en perfectas condiciones, el joven la limpia con un paño húmedo y luego le empolva la “piel” todas las noches. La viste con todo tipo de atuendos que le ha comprado o hecho a la medida, incluidos trajes de sirvienta o trajes de cosplay como el de su heroína de anime favorita, Asuka, de Neon Genesis Evangelion.

Aunque tener una muñeca de silicona como novia tiene algunas limitaciones obvias, Xie Tianrong parece pensar que las ventajas superan a las desventajas. Mochi nunca pide nada, como solían hacer sus ex novias humanas, ella nunca se queja y le presta toda su atención, en lugar de ignorarlo. Puede que no sea la novia más habladora, pero definitivamente es más fácil llevarse bien con ella que con sus parejas anteriores, dice Xie.

Curiosamente, el hombre de 34 años es muy abierto sobre su inusual relación, y no le importa lo que la gente piense al respecto. Una vez, un ex colega de trabajo le preguntó por qué no encuentra una esposa humana que pueda cocinar y limpiar, cosas que una muñeca nunca podrá hacer. Xie Tianrong le dijo que siempre puede contratar a alguien para que haga esas cosas, y que el verdadero amor no se trata de cosas como cocinar y limpiar.

Cuando se le preguntó si hay algo de lo que se arrepienta o le preocupe con respecto a su original relación con Mochi, Xie Tianrong dijo que lo único que lo entristece es que está envejeciendo y su muñeca de silicona no. Un día parecerá demasiado joven para él, y no tendrá fuerzas para levantarla más (la muñeca pesa alrededor de 20 kilos). Pero por ahora, todo es genial y no tiene sentido preocuparse demasiado.

Xie documenta su relación con Mochi en Facebook, donde constantemente publica fotos y videos de los dos en todo tipo de situaciones, desde compartir un cálido abrazo hasta celebrar su cumpleaños con un pastel especial. También comparte enlaces de cobertura de los medios de todo el mundo y parece estar disfrutando de toda la atención que está recibiendo su original historia de amor.