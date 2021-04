Estos personajes de dibujos animados son muy conocidos. Quizás nunca viste sus shows, pero definitivamente los has visto en algún lado. Pero lo que seguro no has visto son sus esqueletos. Y no nos referimos a los esqueletos metafóricos en el armario, sino a los esqueletos anatómicos literales de sus cuerpos.

Luís Rogério Faria Rosa es un artista brasilero de 46 años, que decidió satisfacer esta curiosidad creando representaciones esqueléticas de estos 11 populares personajes. Usando Photoshop, modificó y editó esqueletos humanos para que se ajustaran a su forma reconocible.

El artista notó que algunas partes del cuerpo de los personajes anatómicamente no se correspondían con lo normal, y se preguntó qué tipo de esqueletos podrían estar escondiendo sus cuerpos.

“Las caricaturas de hoy abusan aún más de los contornos que serían difíciles de existir en forma humana o animal”, explicó Luís. “Entonces, con eso en mente, elegí algunos personajes de dibujos actuales y otros que han sido bien conocidos durante décadas, y decidí imaginar si tenían esqueletos”.

A continuación, las impresionantes imágenes de los esqueletos recreados:

1. Nick, Big Mouth 2. Dick Dastardly, Wacky Races 3. Donald, Donald Duck 4. Captain Caverman, Captain Caveman And The Teen Angels 5. Timmy Turner, The Fairly Odd Parents 6. Fred, The Flintstones 7. Dexter, Dexter's Laboratory 8. Bart, The Simpsons 9. Phineas, Phineas And Ferb 10. Eric Cartman, South Park 11. Stewie Griffin, Family Guy