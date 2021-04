Una práctica guía de solución de problemas de onomatopeyas para tu lavadora

No importa qué tan bien hecho esté un electrodoméstico, eventualmente se desgastará, lo que provocará un abultado gasto de reparación, o, si la rotura es muy grave, directamente la compra de una nueva unidad. Sin embargo, incluso una lavadora que no tenga nada de malo seguirá produciendo todo tipo de sonidos de chapoteo y zumbido mientras está en funcionamiento, entonces, ¿cómo saber qué ruidos están perfectamente bien, y cuáles indican que algo está a punto de romperse?

Si eres propietario de una lavadora de tipo tambor (carga frontal) de la marca Hitachi, puedes consultar su página de preguntas frecuentes sobre el tema, que tiene una explicación útil de todos los sonidos que produce una máquina que funciona correctamente durante su ciclo de lavado. Bueno, para ser más exactos, la explicación sería útil, si no fuera una locura en términos de cantidad de onomatopeyas desconcertantes.

A continuación, los 13 pasos para comprender las lavadoras de Hitachi. Te desafiamos a que intentes adivinar qué es cada uno antes de leer la explicación (nuestra puntuación más alta fue cero):

JUJU (traducido en japonés como ジ ュ ジ ュ)

Comenzamos con “JUJU”, que según Hitachi es el sonido que debe hacer tu máquina cuando el agua llena el tambor. Si es demasiado fuerte, el fabricante recomienda apretar el grifo donde está conectada tu lavadora al suministro de agua de tu hogar.

ZUZUZU (ズ ズ ズ ッ)

Este, obviamente, es el sonido de la bomba de circulación aspirando aire. Hitachi les recuerda a los clientes que el volumen no es constante, y que ocasionalmente puede sonar más alto de lo normal durante un breve período de tiempo.

SHAA (シ ャ ー)

Escucharás esto mientras la máquina enjuaga previamente tu ropa para asegurarse de que el detergente no se deslice antes de que pueda limpiar las telas.

UOON UIIN (ウ ォ ー ン ・ ウ ィ ー ン)

El sonido familiar del movimiento inicial de la bomba de circulación.

TON TON TON (ト ン ・ ト ン ・ ト ン)

Este es el sonido de la bomba de circulación haciendo su carga de trabajo principal, mientras tu ropa se lava activamente.

KYUKKYU (キ ュ ッ ・ キ ュ ッ)

El sonido de las alas del pulsador girando.

UIIN (ウ ィ ー ン)

Tendrás que escuchar atentamente, porque es posible que escuches este o no, dependiendo del tipo de programa de lavado que hayas seleccionado. Sin embargo, si has configurado tu máquina para un lavado con «niebla tibia», sabrás que la máquina está rociando tu ropa con agua tibia cuando hace este ruido. Además, ten cuidado de no confundir esto con UOON UIIN, ya que UIIN es un sonido separado que denota un proceso completamente diferente.

GOOSSHUSSHU (ゴ ー ッ ・ シ ュ ッ シ ュ ッ)

Otra entrada que escucharás en ocasiones especiales, esta vez, si has seleccionado «lavado Niagara tibio», que implica rociar tu carga con una niebla de detergente en esta etapa.

BUUN (ブ ー ン)

El sonido relajante del ventilador de enfriamiento si el tablero de control interno de tu máquina se está calentando demasiado.

KIIIN (キ ィ ー ン)

El sonido del motor cuando entra en el ciclo de centrifugado. Cuanto más rápido gira, más fuerte es el ruido.

POKOPOKO (ポ コ ポ コ)

No, esta no es la película de Studio Ghibli sobre tanuki (esa es Pom Poko). POKOPOKO es el ruido de la manguera de drenaje cuando la mezcla de agua y aire sale del tambor.

KIIIN (キ ィ ー ン)

Nuestro amigo KIIIN aparece cuando el ciclo de centrifugado termina.

SHAA POKOPOKO (シ ャ ー ・ ポ コ ポ コ)

Finalmente, este es uno que podrías escuchar si, después de sacar la ropa, ejecutas el ciclo de enjuague autolimpiante de la máquina.

Esto debería al menos permitirte saber si tu lavadora está alcanzando la cantidad de pasos que debería en el ciclo de lavado, y si algo sale mal, será más fácil saber dónde ocurrió el problema si necesitas explicárselo a un reparador o representante de servicio al cliente.