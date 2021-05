La importancia de la luz a la hora de sacar fotos con tu teléfono

Ryan Pernofski, fotógrafo y diseñador gráfico, explica en esta entrevista cómo captura detalladas imágenes en movimiento en su iPhone, y da algunos consejos útiles para los periodistas móviles. «El 90% de las imágenes que publico y uso se tomaron en mi iPhone X», dice Ryan. «Cuando comencé, no tenía otra opción que usar mi teléfono: recién salía de la escuela, no tenía dinero, así que aprendí a usarlo. Tomé fotos usando todos los iPhones desde el iPhone 4.»

El perfil de Pernofski en Instagram, compuesto por imágenes tomadas en su smartphone, ha atraído a más de 112.000 seguidores gracias a sus tomas de olas en Australia. «El consejo más importante que puedo darle a cualquiera es centrarse en la iluminación: disparar en el momento correcto con la mayor cantidad de luz natural posible», dijo. «Por supuesto, para los periodistas puede ser difícil si no tienes el control de la situación en la que estás filmando, pero se puede buscar o crear buena luz moviendo al sujeto, o invirtiendo en luces portátiles».

El fotógrafo explicó que cuanta menos luz tenés en tu toma, más granulada aparecerá, especialmente si tenés que usarla en un tamaño mayor. Las aplicaciones de la cámara pueden permitir a los periodistas móviles tener más control sobre su imagen, pero Pernofski señala que estas no son necesariamente indispensables o prácticas para usar en cada situación. «Podría usar FilmicPro u otras aplicaciones y herramientas, pero las olas se mueven tan rápido que no quiero estar atado a un solo ajuste: cuando la ola se mueve, pasa de oscura a clara muy rápido», dice Ryan. «No podría usar una aplicación complicada, porque estoy tratando de mantenerme a flote mientras trato de obtener una buena foto, solo tengo que asegurarme de que la cámara esté enfocada, y de que no me esté ahogando». En cambio, se asegura de hacer todos los preparativos que pueda de antemano.

«Lo primero que siempre hago cuando voy a disparar mi cámara es limpiar la lente de mi iPhone: cuando llevas tu teléfono encima tendrás huellas dactilares o polvo, es un consejo sencillo que marca una gran diferencia», dijo. Para su último libro, 90 Days of Summer (parte de la serie de fotos de la serie «Seasons»), Pernofski tomó imágenes todos los días, capturando la forma natural en que las olas se movían durante los amaneceres y puestas de sol. Como a menudo se encuentra a sí mismo disparando en el agua, su equipo se compone de una carcasa impermeable AxisGo y una correa de cámara, que le ayuda a capturar de forma segura las imágenes que muchos fotógrafos se perderían desde la orilla.

Ryan presiona la pantalla de su iPhone para enfocar la imagen, y luego usa el modo ráfaga para tomar 10 fotos por segundo, que activa al mantener presionado el botón cuando la ola se acerca. «He aprendido que cuando estás fotografiando objetos que se mueven rápido, no se puede ser indeciso. Si dudas, a menudo te perderás la toma», dijo, y señaló que ha fallado tomas en muchas ocasiones al pensar demasiado y cambiar de idea. «Tan pronto como lo dudas, te pierdes el momento. Sigue tu instinto.” «Si quieres mejorar tus habilidades fotográficas, sé creativo y prueba algo diferente. Experimenta cuando estás usando tu iPhone: cada vez que salgo aprendo algo nuevo», concluye el fotógrafo.

Vía