El mapa de las emociones en nuestro cuerpo

¿Dónde está el amor en nuestro cuerpo? ¿La envidia? ¿La vergüenza? Estar enamorados y sentir el cuerpo tibio, enojarnos y que se nos ponga la cara colorada, parece que no son solo expresiones. Científicos finlandeses encontraron evidencia por primera vez de que las emociones están asociadas con una serie de fenómenos fisiológicos idénticos para todas las personas del mundo, sin importar etnia o cultura. El estudio, publicado en las Memorias de la Academia Nacional de Ciencias de Estados Unidos, es presentado en forma de diagramas:

El color amarillo muestra los puntos con mayor aumento de la actividad, mientras que el color azul indica los que tienen la actividad más reducida. Los enamorados tienen una sensación de calor, que no involucra del área de las rodillas a los pies. Según los científicos, podría explicar por qué decimos que sentimos nuestras rodillas «sacudir» a la vista de nuestra persona amada. Por el contrario, aquellos que se sienten con el corazón roto, padecen dolor o pesadez en el pecho. En general, la decepción provoca debilidad en las extremidades y mayor nivel de actividad en el corazón, mientras que la depresión literalmente «congela» el cuerpo y anula las manos y los pies. Las emociones como la ira y la rabia se sienten principalmente en la parte superior del pecho, lo que, para los autores, significa que probablemente nos estemos preparando para una pelea de forma inconsciente. El disgusto, a su vez, afecta la garganta y el sistema digestivo. Investigadores de varias universidades finlandesas liderados por Lauri Nummenmaa y Enrico Glerean proyectaron películas y leyeron historias, diseñadas para inducir emociones específicas a 700 hombres y mujeres voluntarios de distintas razas y culturas. Después de cada prueba, los investigadores dieron a los voluntarios la silueta de un cuerpo humano y les pidieron que marcaran con diferentes colores los puntos donde se sentían más o menos actividad. Los resultados mostraron que las mismas emociones causaron la misma respuesta física en todos los voluntarios, sin importar su género, raza y cultura de origen. Esto, según los autores del estudio, sugiere que los procesos fisiológicos que provocan sensaciones corporales están directamente relacionados con la forma en que experimentamos nuestras emociones. «Descifrar las sensaciones somáticas subjetivas asociadas con las emociones humanas podría ayudarnos a entender mejor los trastornos del estado de ánimo como la ansiedad y la depresión», señalan. Vía Human Emotions Map Shows How the Mind Affects the Body