Una herramienta para saber si una palabra lleva acento

A menudo tenemos dudas para saber si alguna palabra lleva o no acento. Por suerte existen varias herramientas que pueden ayudarnos a resolver estas cuestiones. Lleva Tilde es una aplicación en la que se analizan las reglas de acentuación gráfica y separación de sílabas de palabras, estén o no en el diccionario (podés inventar las palabras si querés). Con Lleva Tilde podés comprobar si una palabra lleva acento y por qué. La app no utiliza palabras del diccionario, sólo aplica las reglas de acentuación gráfica del idioma español. La herramienta resuelve las dudas y brinda datos adicionales, con sólo indicarle la sílaba que tiene la mayor fuerza de voz. La aplicación es gratuita, y tiene versión web, Android e iOS.