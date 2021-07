Un bot que adivina la película exacta en la que estás pensando

Seguramente te pasó más de una vez, tener en mente una escena de película que por más que te esforzaras no podías ubicar. Recuerdas los eventos y las imágenes de la escena, pero no de qué película proviene. ¡Puede ser enloquecedor! Por suerte existen nuevas herramientas que pueden ayudarte a encontrar la tan deseada película.

Flim es un archivo de búsqueda basado en algoritmos, creado para ayudar a los adictos al cine que no recuerdan nada sobre determinada película, excepto una escena.

El algoritmo escanea a través de más de tres mil millones de imágenes de alta definición de películas, documentales, anime, publicidad y videos musicales, hasta encontrar capturas de pantalla de películas basadas en una palabra clave.

Esto significa que cuando ingresas términos como «árbol», » guitarra», «esmoquin» o «pizza», obtienes una selección de imágenes que incluyen árboles, guitarras, esmoquin y pizzas, tomadas directamente de una variedad de películas como The Nightmare Before Christmas, An American Werewolf in London, Easy Rider, Wayne’s World 2, y Wedding Crashers.

El buscador permite introducir los términos que correspondan con el tipo de imágenes que deseamos visualizar o descargar, ya sea por títulos de películas, actores, directores, palabras clave para objetos mostrados en la imagen, tipos de plano, etc. Los resultados muestran las escenas de películas en las que aparecen.

También podemos realizar una búsqueda de imágenes que contengan un determinado color, introduciendo el código Hex o seleccionando uno de los colores de la paleta disponible.

Al hacer clic en una imagen, permite ampliarla y ver más información (etiquetas, resultados relacionados), y la película a la que pertenece.

La aplicación es gratuita, y actualmente se encuentra en fase beta.