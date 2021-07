“Hada de la limpieza” entra en la casa equivocada y la deja impecable

Un hombre de Nueva Jersey que limpia casas para complementar sus ingresos compartió la historia de cómo accidentalmente entró en la casa equivocada, y la dejó impecable.

Louis Angelino III, 27, de Barrington, contó que tiene un trabajo regular en una licorería, pero que últimamente ha estado limpiando casas para amigos para ganar dinero extra.

Angelino, quien detalló la saga en un video de TikTok, dijo que le tocaba limpiar la casa de un amigo llamado Mark en Cherry Hill, llegó y encontró la llave en el lugar acordado debajo del felpudo.

Pasó dos horas y media limpiando la casa, y estaba jugando con los gatos, cuando Mark llamó para preguntar si había podido limpiar su casa.

«Le dije ‘estoy literalmente en tu sala de estar ahora mismo jugando con tus gatos y esperando a que entres’, y él me dijo ‘Louis, no tengo gatos'», dijo Angelino. «En ese momento, me congelé. Mi corazón dio un vuelco. Yo estaba como, ‘¿Dónde estoy ahora? ¿Qué está pasando?'»

Angelino dijo que se dio cuenta de que había anotado incorrectamente la dirección de Mark, y que la dirección estaba equivocada por un solo dígito. Mark llegó a casa y dejó una nota para sus vecinos explicando lo sucedido.

Su vecina Beth Motzel dijo que su esposo, Tom, llegó primero a casa y la llamó.

«Me dijo: ‘No lo vas a creer. Alguien irrumpió en nuestra casa y limpió todo, hasta pasó el plumero», dijo Beth Motzel.

Motzel dijo que a ella y a su esposo les divirtió la confusión.

«Tom y yo nos reímos siempre al respecto. Él arregló todo. Quiero decir, con mucho detalle, limpió las cosas de los gatos, jugó con ellos, les dio de comer y limpió todo sin dejar una sola mancha. Realmente es un hada de la limpieza», Beth Motzel dicho.

Angelino envió un mensaje de texto a Motzel para disculparse por el error, y Motzel dijo que mantendrá su número a mano para futuras necesidades de limpieza.

Ella lo apodó el «Hada de la limpieza», una marca que Angelino está adoptando ahora para su negocio de limpieza. El joven está haciendo una colecta de crowdfunding para hacer camisetas y promocionar sus servicios.