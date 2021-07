El arte moderno inspira la repostería

La afamada chef Caitlin Freeman propone recetas de postres inspiradas en artistas modernos. La maestra pastelera, conocida por llevar adelante el Blue Bottle Café del Museo de Arte Moderno de San Francisco, publicó un libro con recetas inspiradas en obras de distintos artistas como Andy Warhol, Roy Lichtenstein, Henri Matisse y Jeff Koons. “Modern Art Desserts: Recipes for Cakes, Cookies, Confections, and Frozen Treats Based on Iconic Works of Art” pone a prueba las habilidades culinarias y artísticas de todo aquel que decida embarcarse en la preparación de las espectaculares recetas que la chef propone. El libro se vende en Amazon, y en sus páginas pueden verse las fotografías de las obras en las que se basan los postres, así como también un comentario de un curador sobre cada cuadro o escultura. A continuación, algunas increíbles imágenes de los postres inspiradas en artistas:

El postre de Richard Diebenkorn