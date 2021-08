Corre 160 km en cinta en menos de 22 horas para récord Guinness

Una mujer de Nueva York se convirtió en la primera en poseer el récord mundial Guinness de las 100 millas (160 km) más rápidas en una caminadora, en una categoría especial bajo la nueva Iniciativa de Registros de Discapacidad de la organización de mantenimiento de registros.

Amy Palmiero-Winters, cuya pierna izquierda fue amputada por debajo de la rodilla cuando se vio involucrada en un accidente mientras conducía su motocicleta en 1994, pocos meses después de clasificarse para el Maratón de Boston, corrió las 100 millas en 21 horas, 43 minutos, 29 segundos.

El tiempo fue suficiente para superar el objetivo de 22 horas establecido por Guinness para originar la categoría de las 100 millas más rápidas en una cinta (femenina): LA2. La clasificación «LA2» representa a un poseedor del récord con una amputación por debajo de la rodilla en una pierna.

«Cuando éramos chicos, uno tenía tantas opciones. Podrías ser un bombero, un oficial de policía, entrar en el ejército, ser un atleta olímpico, o ser titular de un premio Guinness de los Récords», dijo Palmiero-Winters a los funcionarios de Guinness.

«Y para mí, el día que me atropelló el coche, me quitaron todo eso. Pero fue la parte más fuerte de mi cuerpo que tiene una persona, mi mente, la que me ha llevado a donde estoy, intentando establecer un título oficial de Guinness World Records».

Palmiero-Winters pasó por varias prótesis durante su carrera para garantizar su comodidad y seguridad mientras corría.

«¿Es fácil? No, no es fácil. ¿Lo hago parecer fácil? Sí, lo hago. Porque si no lo hiciera parecer fácil, otras personas no querrían continuar también», dijo.

«Pero a pesar del dolor, a pesar de las luchas, diría que correr así es aún mejor. Antes solo corría porque me hacía sentir bien, ahora puedo correr porque me hace sentir bien y ayuda a otras personas”.

Un adjudicador de Guinness estuvo presente en el evento para otorgar un certificado a la atleta después de su exitoso intento.