Una colección de manuales de muebles imposibles de armar

A estas alturas, la mayor parte del mundo ha lidiado con algún producto de IKEA. El gigante de muebles para armar de Suecia es material habitual para la parodia, y el artista visual Domenic Bahmann no fue la excepción, con una serie de divertidos manuales que representan piezas que no funcionan.

Nacido en Munich, Alemania, y actualmente viviendo en Canberra, Australia, Bahmann crea contenido visual y arte para campañas publicitarias, sitios web, aplicaciones y revistas. Sus trabajos están presentes en publicaciones tan conocidas como Time, Real Simple, New Scientist, The Washington Post o The Wall Street Journal.

Pero además de su trabajo comercial, Bahmann continúa desafiándose a sí mismo con proyectos personales, que comparte con sus muchos seguidores en Instagram.

“En 2013 comencé mi desafío creativo llamado ‘Stop, Think, Make’. Tenía que crear una imagen o ilustración creativa relacionada con la vida cotidiana al menos una vez a la semana. Desde entonces trato de ver el mundo como solía hacerlo cuando era niño. Mantenerse juguetón y curioso no siempre es fácil en nuestro ajetreado mundo moderno”, afirma Domenic Bahmann.

“Wrongli es un proyecto gráfico sobre mi experiencia de montar muebles de bricolaje de forma incorrecta. Una serie de muebles que no funcionan, y están mal construidos, pero con un resultado creativo” concluye el artista.