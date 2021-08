Las relaciones románticas entre humanos pueden volverse complicadas, a veces desordenadas o incluso francamente tóxicas, pero si estar soltero no es una opción, la tecnología ahora ofrece una nueva alternativa en forma de chatbots avanzados de inteligencia artificial, que te hacen sentir como si estuvieras interactuando con una persona real.

Según los informes, los jóvenes chinos están recurriendo a los chatbots impulsados ​​por inteligencia artificial como una alternativa a las citas regulares, ya sea después de pasar por relaciones traumáticas o rupturas con personas normales, o simplemente como una forma de mantener las cosas… simples.

Si bien una persona real a veces puede hacer o decir cosas que no te gustan, los chatbots impulsados por inteligencia artificial están programados para aprender de las conversaciones que tienes con ellos, así como de tus feeds de redes sociales, e incluso tu estilo de escritura. Por lo tanto, no es de extrañar que algunas personas ni siquiera estén considerando volver a tener citas regulares después de usar dichos servicios.

Tomemos a Jessie Chan, de 28 años, de Shanghai, quien, después de terminar una relación de seis años, comenzó a conversar con un encantador compañero digital llamado Will. Le sorprendió lo inquietantemente reales que eran sus conversaciones, y no tardó en pagar una tarifa de USD 60 para convertir a Will en una pareja romántica. Se escribieron poesías, se imaginaron yendo juntos a la playa, perdiéndose en un bosque, e incluso teniendo relaciones. Ahora dice que no puede imaginarse vivir sin él.

«Estoy harta de las relaciones del mundo real», dijo Chan. «Probablemente me quedaré con mi compañero de IA para siempre, siempre y cuando me haga sentir que todo esto es real».

Jessie no está sola, se dice que decenas de millones de jóvenes chinos están usando chatbots impulsados ​​por inteligencia artificial como alternativas a los socios humanos. Una forma más conveniente de lidiar con la depresión, la ansiedad y la soledad, ya que siempre escuchan, a diferencia de las esquivas parejas humanas.