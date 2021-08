85. Mica Tinelli comenzó a borrarse sus tatuajes

«Uno es la palabra ‘ahora’, que como la retoqué quedó mal y no se lee, la voy a volver a hacer una vez que termine las sesiones. Otro, una espadita que no va con mi estilo, pero en la espalada me estoy sacando dos más, polémicos que voy a mostrarles.

Estos dos que tengo son espantosos en la espalda. Me los hice a los quince. Son de la época en la que se usaba tatuarse duendes, hadas, tengo un hada, tribales, ¿qué otras cosas? Y una estrella fugaz que diseñé yo que me creía que había hecho él diseño, no entiendo que tenía en la cabeza en ese momento. Me da mucha vergüenza, explíquenme qué flashee con esta estrella fugaz, miren los colores, no se entiende la gama del azul, celeste, blanco, se ve la cola de la estrella fugaz

Estoy preocupada por la estrella que no sé cuándo se podrá borrar, polémico, esta parte mía que no entiendo. El hada vaya y pase, se usaba. Pero no entiendo qué falshee con la estrella, encima la diseñe y me creía grosa, no entiendo qué tenia en la cabeza en ese momento de mi vida»