6 cosas que arruinan lentamente tu computadora

Para la mayoría de las personas, las computadoras son inversiones a largo plazo que cuestan mucho dinero. Como tales, necesitan los más altos niveles de atención. Y aunque la mayoría hace todo lo posible por cuidar sus dispositivos, algunos hábitos no son buenos para tu computadora. Entonces, ¿qué deberías evitar hacer?:

Drenaje de la batería de tu notebook

En el pasado, la gente decía que no era conveniente mantener la batería de la computadora portátil enchufada todo el tiempo. Si bien esto todavía es cierto, el verdadero peligro ahora radica cuando agota la batería. Si vacías la batería con frecuencia, puedes afectar su vida útil. Esto se debe a que la vida útil de la batería depende de un número determinado de ciclos. Como la mayoría de las baterías de iones de litio modernas solo tienen un número limitado de ciclos de carga y descarga; si continúas descargándola por completo, los ejecutará más rápido.

Si descargas completamente una batería y la mantienes en ese estado durante meses, también existe la posibilidad de que se agote y sea necesario reemplazarla.

Cargar tu notebook innecesariamente

La tecnología de batería moderna evita la sobrecarga al no cargarla completamente. Entonces, incluso si dice que está completamente cargada, todavía hay espacio para un poco más de energía. Sin embargo, la carga continua de la batería, incluso cuando no es necesario, reduce su vida útil. Esto se debe a que la carga introduce estrés en el sistema de energía. Si bien está diseñada para manejar este estrés, no querrás forzarla si no es necesario.

La mejor manera de cuidar tus baterías es balancear las cosas. Si está trabajando en casa con tu computadora portátil, por ejemplo, deberías considerar usarla desconectada de vez en cuando. Cuando haces esto, los electrones dentro de la batería fluyen. Luego, una vez que tu batería esté al 100%, puede desconectar tu dispositivo una vez que ya no lo estés usando. Al hacer esto, puedes reducir el estrés en tu batería y ahorrar energía al mismo tiempo.

No dar suficiente ventilación a tu computadora

Las computadoras pueden calentarse, especialmente cuando se realizan tareas de alto consumo de energía. Si bien la última tecnología tiene protecciones térmicas integradas para evitar el calentamiento siempre que se ejecuta al límite, acortará la vida útil del dispositivo. Esto también se aplica a las baterías si tienes una computadora portátil.

Si tienes una computadora de escritorio, asegúrate de que tenga un flujo de aire lo suficientemente bueno para que funcione de manera eficiente. No la coloques dentro de un gabinete cerrado donde no haya forma de que salga el aire caliente. La mejor ubicación de la unidad de procesamiento de computadora (CPU) sería en un área relativamente abierta con un flujo constante de aire frío, como tu sala de estar.

Si tienes una computadora portátil en lugar de una PC, asegúrate de que todas las rejillas de ventilación estén desbloqueadas cuando la estés usando. Si estás viendo Netflix con tu computadora portátil en tu cama, por ejemplo, asegúrate de que tus almohadas y sábanas estén alejadas de estas partes del dispositivo.

Colocación de monitores bajo la luz solar directa

Una superficie pintada constantemente expuesta a la luz solar tiende a desvanecerse y volverse gris. Y si la luz solar puede dañar el hormigón y la pintura, definitivamente puede dañar la cubierta de plástico de tu monitor. Además, el calor adicional que tu monitor absorbe del sol, también puede contribuir a acortar su vida útil.

La luz solar directa también puede suavizar y derretir el pegamento utilizado en el borde de la pantalla. Si no puedes cambiar su posición, la mejor manera de evitar la luz solar directa es agregar una cortina. Si bien puede que no sea ideal para ti, al menos aumentará la vida útil de tu pantalla.

No utilizar un SAI o un protector contra sobretensiones

Incluso la más mínima descarga estática podría provocar un cortocircuito o la muerte de los procesadores de tu computadora. Y aunque las fuentes de alimentación suelen tener funciones de seguridad integradas, debes considerarlas como tu última línea de defensa.

Por esta razón, no es aconsejable conectar una computadora de escritorio directamente a una toma de corriente. Esto es especialmente cierto si tu área sufre fluctuaciones frecuentes de voltaje. Como mínimo, la energía de su computadora debe pasar por un regulador automático de voltaje (AVR).

Una fuente de alimentación ininterrumpida es una mejor solución para su PC. Tiene una batería incorporada que te dará unos minutos de electricidad extra si te quedas sin energía. Sin embargo, si estás usando una computadora portátil, no necesitas esto porque el adaptador de corriente de la computadora portátil sirve como AVR.

Olvidar limpiar tu computadora

El polvo acumulado puede bloquear el flujo de aire en todos sus componentes, lo que lleva a temperaturas más altas. Deberías adoptar el hábito de limpiar tu computadora. Si tienes un dispositivo de escritorio, elimina el polvo de su interior al menos una vez al año para mantener un alto nivel de rendimiento.

Esto, a su vez, conduce a una caída en el rendimiento y más estrés en las partes de tu computadora. Puedes limpiarla usando un soplador para eliminar el polvo de la superficie. También puedes usar un cepillo para quitar la suciedad, ¡pero debes hacerlo con cuidado! Si no estás seguro, llévala a un técnico calificado para su mantenimiento.

Las computadoras portátiles no necesitan una limpieza tan frecuente, especialmente si mueve las tuyas con frecuencia. Sin embargo, si percibes una caída del rendimiento o un aumento de temperatura, limpiarla debería ser uno de los primeros pasos para solucionar el problema.

