Un ventilador portátil para axilas

Es verano en el continente asiático, lo que significa que el sol brilla, la temperatura aumenta, y las axilas no paran de sudar. Aunque a nadie le gusta tener un flujo constante de transpiración goteando en la parte superior del cuerpo, es difícil detenerlo cuando es el mismo cuerpo el que toma medidas contra el clima ardiente y húmedo de Japón en esta época del año.



Sin embargo Thanko, fabricante de gadgets japonés, tiene una solución que involucra más tecnología, y menos humedad: el nuevo dispositivo Under the Armpit Cooling (Waki no Shita Kura en japonés), un mini ventilador que se sujeta a la manga de la camisa, y brinda una ráfaga de aire fresco para mantener secas las axilas.

El dispositivo funciona con dos pilas AAA, que mantienen el ventilador soplando durante cinco a nueve horas, dependiendo de cuál de las tres velocidades se utilice. Alternativamente, se puede alimentar el dispositivo conectando el cable USB incluido, a la PC.

El diseño clip-on significa que, además de fijar el dispositivo a las mangas, también puede usarse para hacer que el estómago o el cuello se refresquen, colocándolo en el frente o el cuello de la camisa. El Armpit Cooling Device tiene un precio de ¥ 1,980 (19 dólares) por unidad.