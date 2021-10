Niño travieso pone un candado alrededor del cuello de su madre, y olvida el código de desbloqueo

El 7 de octubre pasado, una joven madre entró en una comisaría de policía en Huai’an, provincia china de Jiangsu, con una extraña «gargantilla» alrededor del cuello: un dispositivo de bloqueo de bicicleta gris y amarillo similar a un candado en U.

La mujer le dijo al personal que su hijo estaba jugando a su lado con el candado, mientras ella limpiaba el baño, cuando de repente se lo colocó alrededor del cuello y lo cerró. Al principio le pareció gracioso, ya que era su candado y conocía el código de desbloqueo, pero resultó que el chico lo había cambiado de alguna manera, y ahora ninguno de los dos conocía la combinación para desbloquearlo.

«Estaba limpiando el baño y mi hijo estaba jugando con el candado de la bicicleta a mi lado», dijo la mujer anónima a la policía. “De repente me lo puso alrededor del cuello y lo cerró. No pude desbloquearlo con el código que había configurado, y no tenía idea de cuántas veces lo había cambiado, así que entré en pánico».

La policía examinó la cerradura y determinó que no podían hacer mucho para ayudar a la mujer, por lo que llamaron a un equipo de bomberos locales, quienes colocaron una toalla pequeña entre el cuello de la mujer y el candado de la bicicleta, mientras luchaban por cortarla con dos pares de alicates.

Cuando se abrió la cerradura y la mujer suspiró aliviada, uno de los bomberos le dijo: «Deberías traer a tu hijo, te ayudaremos a educarlo», a lo que ella respondió que ya lo había azotado por su comportamiento travieso, y que estaba en casa durmiendo.

La historia de la mujer y las imágenes de video de la eliminación del candado se volvieron virales en las redes sociales chinas, y la mayoría de los usuarios comentaron sobre la necesidad de que los padres establezcan límites para evitar situaciones como esta.