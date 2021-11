69. René Pérez, durísimo contra J Balvin

Residente atacó a su colega por por pedir boicotear los Latin Grammy: «Si los Grammy no nos valoran ,entonces ¿por qué yo tengo 31 (premios) Grammy? ¿Yo no soy urbano? ¿Yo no rapeo? De qué género estamos hablando.

Yo te creería lo del ‘boicot’ si el año pasado, cuando te nominaron 13 veces, no ibas pa’ los Grammy. Pero ahí no tenías ‘boicot’, de seguro tenías cambio de ropa pa’ cada premio. Pero como de las 13 nominaciones te ganaste un solo Grammy, ahora vuelve el ‘boicot’.

Tienes que entender José, es como si un carrito de ‘hot dogs’ se molestara y se en… porque no se puede ganar una estrella Michelín (…) Te explico, pa’ que entiendas, tu música es como si fuera un carrito de ‘hot dogs’, que a mucha gente le puede gustar, pero cuando esa gente quiere comer bien, se va a un restaurante, y ese restaurante es el que se gana las estrellas Michelín.

Entonces, si quieres que te nominen, tienes que dejar de hacer ‘hot dogs’ y abrir un restaurante. O también puedes hacer un ‘hot dog’ bien hij… ,así con kobe beef, y un pan bien c… El punto es, José, que si tú no tienes lápiz, le tienes que bajar veinte»