Pide divorciarse de su esposa después de verla sin maquillaje

Un hombre egipcio está buscando divorciarse de su nueva esposa, alegando que no puede acostumbrarse a su aspecto natural, después de verla sin maquillaje.

En lo que parece el guión de una comedia absurda, un hombre egipcio solicitó el divorcio de su esposa con la que lleva un mes de casado, porque simplemente no podía acostumbrarse a su apariencia sin maquillaje.

Al parecer, se conocieron en Facebook, donde la mujer siempre publicaba atractivas fotos de sí misma, pero incluso después de salir con ella un par de veces, el hombre aún la encontraba encantadora, y decidió casarse con ella. Los problemas comenzaron la mañana siguiente a la noche de bodas, cuando el hombre vio a su novia sin maquillaje por primera vez.

«Me sorprendió… ya que no se parece en nada a la persona que conocí varias veces antes de casarme», dijo recientemente el decepcionado esposo al Tribunal de Familia en Heliópolis. “Vi sus fotos en Facebook, se ve totalmente diferente cuando no usa maquillaje. Me engañaron y quiero divorciarme de ella».

«Me engañó porque solía maquillarse mucho antes del matrimonio», agregó el hombre. «Pero después de la boda, vi su rostro real sin maquillaje, se ve fea».

Los medios egipcios informaron que el despechado esposo le dijo al tribunal que había intentado superar la apariencia poco atractiva de su esposa, pero después de un mes de matrimonio decidió solicitar el divorcio.

«La veo cuando se despierta, su cabello está desordenado… Y su apariencia es completamente diferente a la que conocí cuando me casé con ella».

Si tan solo nuestras esposas pudieran usar maquillaje en todo momento, este tipo de problema nunca ocurriría…