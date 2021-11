30. Sarah Jessica Parker, lista para volver como Carrie Bradshaw

Terminaron las filmaciones del reboot de Sex and the City (And Just Like That) de HBO Max.

«Este es mi último paseo, por ahora, como Carrie. Acabo de termnar», dijo la actriz, de 56 años, mientras daba un último paseo por el pasillo del estudio, «Vaya. Una aventura. Y me siento muy sentimental. Y eso es todo. Vaya».