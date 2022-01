Definitivamente deberías juzgar estos libros por su portada

«No juzgues un libro por su portada» es un viejo dicho, de hecho, uno de los más conocidos de su tipo, pero… ¿debería tomarse literalmente? Este sitio demuestra que hay excepciones.

Always Judge a Book by its Cover (juzga siempre un libro por su portada) es una colección de títulos de libros sumamente extraños y bizarros.

«Algunos libros ganan premios, otros ganan nuestro corazón, y otros… sólo sirven para confundirnos», dice el sitio.

Su creador, Tim Holman, nos invita a descubrir una serie de libros que parecen broma, pero fueron realmente publicados, y pueden adquirirse en librerías (de hecho, incluyen los enlaces a Amazon).

De esta manera podemos encontrar títulos tan surrealistas como “Cómo hablar con tu gato sobre la seguridad de las armas”, “Origami de papel higiénico: deleita a tus invitados con elegantes pliegues”, o “Cómo aumentar tu coeficiente intelectual comiendo niños superdotados”.

Además de incluir un botón para ir a la página de este libro en Amazon, la web incluye una reseña en formato parodia de cada texto.

Para ayudar a que el sitio siga creciendo, los usuarios pueden enviar libros que podrían encajar en esta lista tan original, simplemente completando un formulario de Google Docs.