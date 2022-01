4. Evaluna se confiesa

«Llevo varios días queriendo hacer este post sin saber bien cómo. Nos estamos despidiendo de un año que sin duda para mí marcó un antes y un después. El 2021 me cambió. Me caí, me levanté, lloré…mucho. Me reí… mucho. Empecé terapia, me perdoné, aprendí, me sentí amada y acompañada, me encontré, volví a empezar, conocí muchos lugares nuevos, comí cosas muy ricas, me mudé, volví a casa y volví a tener conversaciones profundas, extrañé mucho a mis papás y amé el reencuentro, conocí a mi versión favorita de mí, Dios nos escogió para colaborar con Él en Su creación divina y he podido vivir absolutamente todo al lado del hombre que me ama con todo lo que soy, lo que fui en el 2021 y lo que seré en el 2022. Espero que este año esté lleno de sorpresas y cosas lindas para todos! ⚡️los quiero.»