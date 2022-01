Un mapa interactivo que permite rastrear el trayecto de una gota de agua hasta el mar

Si cae una gota de lluvia en Chengdu, China, fluirá casi 3300 km de distancia hacia el Mar de China Oriental. En Cochabamba, Bolivia, la lluvia fluye a través de múltiples ríos hacia el Amazonas en Brasil, llegando eventualmente al Océano Atlántico a más de 4800 km de distancia. La lluvia que cae en Custer, Dakota del Sur, viaja más de 4000 km hasta el Golfo de México.

River Runner es un nuevo y fascinante mapa interactivo, que permite a cualquier persona hacer clic en cualquier lugar del mundo donde caería una gota de lluvia, y luego seguir su camino a través de cuencas hidrográficas, arroyos, ríos, lagos y, en última instancia, el océano.

El mapa permite elegir un lugar en cualquier parte del planeta y muestra el camino a vista de pájaro a través de la cuenca local, arroyos y ríos que serpentean a través de montañas y campos.

El analista de datos Sam Learner construyó el proyecto utilizando datos del Servicio Geológico de EE. UU. con la ayuda del equipo de agua del USGS, y utiliza el conjunto de datos de hidrografía vectorial global MERIT-Basins. El mapa también usa datos de Natural Earth para las etiquetas de nombres de ríos.

Learner contó que la idea del proyecto se le ocurrió mientras pensaba en el famoso lugar de las Montañas Rocosas que define en qué dirección fluye el agua. “Estaba pensando en la División Continental, y en cómo el agua que cae en el lado este viaja cientos o miles de millas, y cómo se ve eso. Cuando comencé a mirarlo, me di cuenta de que realmente podía expandir el proyecto”.

El proyecto River Runner también ha compilado una lista de algunos de sus caminos de gotas de lluvia favoritos. La sección River Runner Global Paths incluye enlaces a más de 20 viajes animados, que muestran cómo viajaría una gota de agua desde lugares de todo el mundo, río abajo hasta el mar.

Really excited about a project I'm working on to trace the flow path of a raindrop from anywhere in the country, using @USGS NHDPlus data. This is a little section of a raindrop's path from northern Washington to the pacific. pic.twitter.com/finKDRFe8t

— Sam Learner (@sam_learner) May 12, 2021