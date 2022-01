Un estilista de Ohio ha pasado los últimos nueve años de su vida creando la bola de cabello humano más grande del mundo con el cabello cortado de sus clientes.

Steve Warden posee y opera un salón llamado Blockers en Ohio, EE.UU. En 2013, luego de que su hijo menor se fuera a la universidad, se embarcó en la búsqueda de romper el récord mundial Guinness de la bola de cabello humano más grande, y el mes pasado lo consiguió.

La bola de pelo, apodada Hoss the Hairball, pesa la friolera de 102,12 kg, lo que la hace 25 kilogramos más pesada que la anterior campeona. Y debido a que constantemente se le agregan mechones de cabello, se espera que Hoss siga creciendo durante muchos años, por lo que será realmente difícil de destronar.

Los cuatro hijos de Warden, le habían estado rogando durante años que hiciera una bola de cabello humano lo suficientemente grande como para aparecer en el libro Ripley’s Believe It or Not!, y en 2013 el peluquero decidió finalmente hacerlo. Empezó a recolectar el cabello cortado de los clientes en su salón en Cambridge, Ohio, e incluso instaló un conducto en el piso conectado a un bote de basura en el sótano del salón. Cuando barría el cabello cortado en el piso, iba a parar directamente a su creciente colección.

“Cuando llegó el momento de tomar todo el cabello que había guardado y formar una bola, fui a la ferretería y compré varios tipos diferentes de pegamento”, dijo Steve Warden. “Literalmente me puse los guantes, agarré un mechón de cabello y lo formé en una bola. La primera bola era del tamaño de una pelota de béisbol”.

Con el paso del tiempo, Hoss the Hairball se hizo más grande, y un día en 2018, Warden finalmente se puso en contacto con Ripley’s para que mostraran la extraña colección de cabello humano en su revista, y estuvieron de acuerdo. Pero esto fue solo el comienzo para Hoss…

En 2018, la bola gigante de cabello humano se exhibió en el stand de Ripley en Orlando Comic Con, y se alentó a los visitantes a agregar su propio cabello a la masa en crecimiento y hacer que se convirtiera en parte de la exhibición para siempre, y a la gente le encantó la idea. Se convirtió en un tema en todas partes de la gira de la bola de pelo, y la cantidad de cabello donado siguió creciendo.

“Lo hice por el amor a mis hijos y mis futuros nietos, y solo para demostrar que, si tienes una idea loca, no te preocupes por lo que la gente esté pensando, simplemente hazlo”, dijo el estilista.