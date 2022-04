13 consejos para extender la vida útil de la batería de tu teléfono

Tener un smartphone supone muchas ventajas, pero tu vida está drásticamente limitada a la duración de la batería, de modo que si estás harto de comprobar que tu móvil apenas dura encendido unas pocas horas, puedes seguir esta guía de pasos para alargar la vida de la batería, antes de que comience a dar fallos:

1- Comprender cómo se degrada la batería del teléfono

Con cada ciclo de carga, la batería de tu teléfono se degrada ligeramente. Un ciclo de carga es una descarga y carga completa de la batería, del 0% al 100%. Las cargas parciales cuentan como una fracción de un ciclo. Cargar tu teléfono del 50% al 100%, por ejemplo, sería la mitad de un ciclo de carga. Si lo haces dos veces, es un ciclo de carga completa. Algunos propietarios de teléfonos usan más de un ciclo de carga completa al día, otros usan menos. Depende de cuánto usen tu teléfono y qué hagan con él.

Los fabricantes de baterías dicen que después de aproximadamente 400 ciclos, la capacidad de la batería de un teléfono se degradará en un 20%. Solo podrá almacenar el 80% de la energía que tenía originalmente, y continuará degradándose con ciclos de carga adicionales. La realidad, sin embargo, es que las baterías del teléfono probablemente se degradan más rápido que eso.

Si puedes ralentizar esos ciclos de carga, también podrás extender tu vida útil de la batería. Básicamente, cuanto menos drene y cargue la batería, más durará. Para ello debes equilibrar la vida útil de la batería con la utilidad, utilizando tu teléfono cómo y cuándo lo desees.

2- Evitar los extremos de calor y frío

Si tu teléfono se calienta o enfría mucho, esto puede agotar la batería y acortar tu vida útil. Dejarlo en tu automóvil probablemente sea lo peor, tanto si hace calor y está soleado afuera, como bajo cero en invierno.

3- Evitar la carga rápida

Cargar tu teléfono rápidamente agota la batería. A menos que realmente lo necesites, evita usar la carga rápida. De hecho, cuanto más lento cargues la batería, mejor, así que si no te importa cargar lentamente durante la noche, hazlo. Cargar tu teléfono desde tu computadora, así como ciertos enchufes inteligentes, puede limitar el voltaje que entra en tu teléfono, disminuyendo la velocidad de carga.

4- Evitar agotar la batería del teléfono al 0% o cargarla al 100%

Los tipos más antiguos de baterías recargables tenían “memoria de batería”. Si no los cargabas por completo y los descargabas a cero, «recordaban» y reducían su alcance útil. Era mejor para su vida útil si siempre agotabas y cargabas la batería por completo.

Las baterías de los teléfonos más nuevos funcionan de manera diferente. Hacer que la batería se agote por completo o se cargue por completo las estresa. Las baterías del teléfono son más felices si las mantienes por encima del 20% de su capacidad, y por debajo del 90%. Para ser extremadamente precisos, son más felices con una capacidad del 50%.

5- Cargar el teléfono al 50% para almacenamiento a largo plazo

La carga más saludable para una batería de iones de litio parece ser del 50%. Si vas a almacenar tu teléfono por un período prolongado, cárgalo al 50% antes de apagarlo y guardarlo. Esto es más fácil que cargar la batería al 100%, o dejar que se agote al 0% antes del almacenamiento.

La batería, por cierto, continúa deteriorándose y descargándose si el teléfono está apagado, y no se utiliza en absoluto. Esta generación de baterías fue diseñada para ser utilizada. Lo mejor es encender el teléfono cada varios meses y cargar la batería hasta un 50%.

6- Bajar el brillo de la pantalla

La pantalla de un teléfono inteligente es el componente que generalmente usa más batería. Bajar el brillo de la pantalla ahorrará energía. El uso del brillo automático probablemente ahorra batería para la mayoría de las personas al reducir automáticamente el brillo de la pantalla cuando hay menos luz, aunque implica más trabajo para el sensor lumínico.

Lo que realmente ahorraría la mayor cantidad de batería en este sentido sería administrarlo de forma manual y bastante obsesiva. Es decir, configurarlo manualmente al nivel visible más bajo cada vez que haya un cambio en los niveles de iluminación ambiental. Tanto Android como iOS ofrecen opciones para reducir el brillo general de la pantalla, incluso si estás utilizando el brillo automático.

7- Reducir el tiempo de espera de la pantalla (bloqueo automático)

Si dejas la pantalla encendida sin usarla, se apagará automáticamente después de un período de tiempo, generalmente uno o dos minutos. Puedes ahorrar energía reduciendo el tiempo de espera de la pantalla.

8- Elegir un tema oscuro

Los píxeles que se muestran en negro en la mayoría de los teléfonos modernos, simplemente no se encienden. Esto hace que el contraste entre el negro y el color sea nítido y hermoso. También significa que mostrar negro en la pantalla no utiliza energía, y los colores más oscuros usan menos energía que los colores brillantes como el blanco. Si eliges un tema oscuro para tu teléfono, y tienes una pantalla OLED o AMOLED, puedes ahorrar energía. Si tu pantalla no tiene una pantalla OLED (esto incluye todos los iPhones antes del iPhone X), un tema oscuro no hará la diferencia.

Algunas personas encuentran que los temas más oscuros son más amigables para los ojos en términos de prevenir la fatiga visual. Por otro lado, menos luz en general puede significar menos luz azul, lo que puede afectar los patrones de sueño.

9- Eliminar Facebook

O restringir tus permisos y reducir su uso. Facebook es un conocido consumidor de recursos, tanto en Android como en iPhone. Si realmente deseas usar Facebook, ve a la configuración y restringe tus permisos, como la reproducción automática de video, el acceso a tu ubicación y las notificaciones.

Si Facebook vino preinstalado en tu teléfono, puede que no sea posible eliminarlo por completo porque tu teléfono lo considera una aplicación del sistema. En ese caso, puedes deshabilitarlo en Configuración si lo deseas.

10- Buscar otras aplicaciones que gasten batería

Consulta la configuración de la batería para ver otras aplicaciones que usan una cantidad desproporcionada de energía y elimina, deshabilita o restringe los permisos cuando sea posible. Para las aplicaciones que deseas seguir usando, puedes restringir los permisos que no necesitas. También hay versiones «ligeras» de algunas aplicaciones populares que generalmente ocupan menos espacio, usan menos datos y pueden usar menos energía. Facebook Messenger Light es un buen ejemplo.

11- Activar los modos de ahorro de energía / bajo consumo de energía

Tu teléfono tiene uno o más modos de ahorro de energía. Estos limitan el rendimiento de la CPU (y otras características). Considera utilizarlos. Obtendrás un rendimiento inferior, pero una mejor duración de la batería.

12- Obten la versión premium de las aplicaciones con publicidad que usas con frecuencia

Muchas aplicaciones existen como versiones gratuitas y de pago, y la diferencia a menudo es que la versión gratuita es compatible con anuncios. Mostrar anuncios utiliza un poco más de datos y un poco más de energía. La compra de una aplicación que usas con frecuencia en lugar de usar la versión gratuita con publicidad, puede ser rentable a largo plazo al reducir el uso de datos y batería. También liberas espacio en la pantalla al deshacerte de los anuncios que distraen, generalmente obtienes más funciones, y apoyas a los desarrolladores de aplicaciones.

13- Administrar los modos inalámbricos

Puedes apagar los modos inalámbricos que rara vez usas hasta que las necesites. Si nunca usas NFC, no hay razón para mantenerlo encendido. Por otro lado, los modos como GPS, Bluetooth y NFC realmente no usan mucha energía en modo de espera, pero solo si realmente están funcionando. El ahorro de energía de microgestión probablemente será limitado.

En lo que hay que pensar en términos de radios es que cuanto más débil sea la señal de tu celular o WiFi, más energía necesita tu teléfono para acceder a esa señal. Para acceder a datos móviles o WiFi, tu teléfono necesita recibir y enviar información. Si no recibe una señal fuerte, significa que tu teléfono necesita aumentar tu propia señal para llegar a esa torre celular distante o enrutador WiFi, utilizando más energía.

Si tu habitación tiene una señal celular fuerte pero una señal WiFi débil, puedes ahorrar energía usando datos celulares en lugar de WiFi. Del mismo modo, si tienes una señal WiFi fuerte pero una señal celular débil, es mejor quedarse con el WiFi.

Si estás fuera del alcance del servicio celular y WiFi, activa el modo avión. Los smartphones siempre están en busca de señales celulares y WiFi si no las tienen. Si no hay ninguna señal disponible, tu teléfono buscará una constantemente.

