¿Puedes distinguir entre fotos reales y otras creadas por Inteligencia Artificial?

La generación de fotos con Inteligencia Artificial no para de crecer. Las imágenes creadas por DALL-E o el Proyecto Imagen de Google se vuelven virales en las redes, ya que los usuarios no pueden creer el nivel de realismo. Y ahora hay hasta juegos al respecto.

La web se llama ‘This Image Does Not Exist‘ (‘Esta imagen no existe’) y el concepto es muy sencillo. Nos presentan 30 fotos. Algunas de ellas son reales, capturadas por fotógrafos humanos. Pero otras no: algunas imágenes no existen, y son la invención de la Inteligencia Artificial.

Nuestro objetivo, entonces, es adivinar qué imagen es real y cuál no lo es. Para esto debemos elegir una de las dos opciones disponibles: el robot, si creemos que la foto es Inteligencia Artificial, y el artista, si consideramos que se trata de una foto real.

El sitio también nos cuenta que el puntaje promedio es de 18. ¿Y vos, cuántas lográs acertar?