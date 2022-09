1. Everytime You Go Away – Paul Young

2. Heaven Is A Place On Earth – Belinda Carlisle

3. Careless Whisper – George Michael

4. There Is A Light That Never Goes Out – The Smiths

5. Lady In Red – Chris De Burgh

6. I Will Survive – Gloria Gaynor

7. Hello – Lionel Richie

8. Total Eclipse Of The Heart – Bonnie Tyler

9. Love Hurts – Nazareth

10. How Deep Is Your Love – The Bee Gees

11. Bizarre Love Triangle – New Order