7 supuestos mitos sobre tecnología que son reales

Son muy comunes los mitos y creencias sobre cuestiones relacionadas a la tecnología e informática. Y a veces, aunque sean reales, se pasan de boca en boca como si no lo fueran. Acá, 7 mitos sobre tecnología que no son tales.

1- Congelar el disco rígido para restaurarlo

Sí, esto no es un mito. El colapso de los discos rígidos no es algo de lo que no hayamos escuchado hablar nunca, y la mayoría de la gente lo ha experimentado. Entonces, la próxima vez que se rompa un disco rígido, simplemente metelo en una bolsa especial y metelo en el freezer por 12 horas. El proceso ha sido descripto como un éxito para los discos IDE con una gran tasa de recuperación. No hay que esperar que de repente se transforme en algo que no es ni que se recupere para siempre. De hecho no va a durar más de 24 horas, pero es lo suficiente para sacar toda la información importante.

2- Los proveedores de internet pueden rastrear los movimientos

Los proveedores (ISP) son la puerta de acceso a internet. Cada correo electrónico que mandamos o solicitud de página que hace cada usuario pasa por el ISP primero. Esto, entonces, nos hace vulnerables a ser investigados por esos proveedores y hasta por el gobierno.

3- La radiación de las laptops y smartphones causan impotencia

Cuando esta noticia empezó a circular parecía que el mundo tecnológico ardía en llamas. Los medios se metieron de lleno, aquellos que odian a la tecnología lo aclamaron y los usuarios normales entraron en pánico. Pero fue descartado como si fuera un mito, aunque no lo es. Incisivos estudios revelaron que acercar una notebook recalentada a la zona pélvica mata espermatozoides y que los hombres que usan en exceso su celular, terminan lidiando con esperma menos fértil.

4- Las TV de plasma no queman la pantalla

Bueno, sí, lo hacen. Según Wikipedia, este fenómeno (screen burn en inglés) consiste en una decoloración permanente de áreas de una pantalla electrónica -tales como un tubo de rayos catódicos, un monitor computadora o una pantalla de televisión- causadas por el uso no uniforme acumulado de los píxeles. Cuando se revolucionó la tecnología de la TV, se creyó que esto había dejado de suceder, pero no. Incluso los televisores LED y LCD son vulnerables a esto, que se genera cuando queda una imagen estática por mucho tiempo en pantalla.

5- Los smartphones pueden ser hackeados a la distancia

Sí. Los celulares inteligentes son fácilmente hackeados remotamente. Internet está repleta de artículos sobre cómo la NSA está trabajando con Apple y otros fabricantes para meterse intencionalmente en teléfonos. El famoso caso de la familia mafiosa Genovese en 2006 es un ejemplo perfecto de cómo el FBI activó de forma remota un celular y conectó su micrófono a un escucha de la fuerza de inteligencia. Fue hace 8 años, no es difícil imaginarnos de lo que serán capaces ahora.

6- Existe un código para optimizar el funcionamiento de la batería del celular

Los ladrillos que existían antes de los smartphones tenían un par de trucos de código que podían hacer que le saquemos muchísimo más el juego a los celulares. El de mayor difusión (#4720#), podría aún estar funcionando, sobre todo en los equipos Nokia y Siemens.

7- Arroz y gel de sílice para secar los celulares

Que se caiga el celular al inodoro debe ser uno de los accidentes domésticos más comunes. A no entrar en pánico. Si eso sucede, hay que sacarle la bateria al móvil y colocarla en un recipiente con arroz por 24 horas. Es un poderoso absorbente y dejará al celular sin una gota de agua. Lo mismo se puede hacer con gel de sílice.