El tráfico de Twitter aumentó un 23% por el coronavirus

Twitter Inc dio a conocer el lunes pasado su pronóstico de ingresos para el primer trimestre, y pronosticó una pérdida operativa debido a que el brote de coronavirus redujo las ventas de anuncios. Asimismo informaron que la pandemia aumentó la cantidad de usuarios activos en la plataforma de microblogging.

El brote hizo que los servicios de redes sociales como Twitter resulten vitales para una población más extensa de lo habitual, ya que las personas buscan mantenerse al tanto de las últimas noticias de las autoridades, y mantenerse en contacto con amigos virtualmente.

Pero muchos anunciantes han reducido los presupuestos de marketing para reducir costos debido a la incertidumbre relacionada con el virus, y otros dudan en anunciar junto con las discusiones sobre el coronavirus por temor a asociar sus marcas con un tema delicado.

«El impacto de COVID-19 comenzó en Asia y, a medida que se convirtió en pandemia global, ha impactado los ingresos por publicidad de Twitter a nivel mundial de manera más significativa en las últimas semanas», dijo el director financiero Ned Segal en un comunicado.

Twitter es la primera plataforma importante de EE. UU. con publicidad que revela el impacto del coronavirus, y los inversores estudian cómo Facebook Inc ( FB.O ) y Alphabet Inc ( GOOGL.O ) Google están haciendo frente a la crisis. Las firmas tecnológicas no han revelado ningún impacto financiero del brote hasta el momento.

“Esta situación es algo excepcional, y la industria del marketing ciertamente tendrá un impacto real. No creo que nadie sepa qué tan grande. Así que vamos a observar y observar», dijo la directora de operaciones de Facebook, Sheryl Sandberg, la semana pasada.

Sin embargo, hay signos positivos para los gigantes de Internet. Hyundai, Toyota y GM se encontraban entre los fabricantes de automóviles que comenzaron a publicar anuncios online la semana pasada mencionando directa o indirectamente cómo estaban ajustando las prácticas debido al coronavirus, según la agencia Reuters.

La advertencia de Twitter se produce dos semanas después de llegar a un acuerdo con Elliott Management, que permitió a Jack Dorsey permanecer como director ejecutivo y agregar tres nuevos directores. Como parte del acuerdo, Twitter se había comprometido a aumentar los usuarios diarios en un 20% o más en 2020 y más allá, aproximadamente en línea con el crecimiento de usuarios en su cuarto trimestre.

Twitter anunció el lunes que los usuarios activos diarios monetizables totales (mDAU) aumentaron un 23% a 164 millones trimestrales, impulsados ​​por la conversación sobre COVID-19, así como por las mejoras continuas del producto.

«Estamos viendo un aumento significativo en las personas que usan Twitter», dijo Dorsey.

La compañía dijo que espera que los ingresos del primer trimestre bajen levemente año tras año. Anteriormente tenía ingresos estimados entre USD 825 millones y USD 885 millones, un aumento del 8.6% respecto al año anterior en el punto medio. La compañía tiene previsto anunciar sus resultados el 30 de abril.

