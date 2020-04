Perro delivery entrega vino durante cuarentena

La ciudad de Maryland, en EE.UU., está logrando el equivalente en la vida real de la tradición de rescate con brandy del San Bernardo de los Alpes, aunque en lugar de espíritus que dan vida, llevan vino que da espíritu.

Se trata de la ingeniosa solución de distanciamiento social de Stone House Urban Winery en Hagerstown, que ha sumado un perro mensajero a su intrépido personal. Su nombre es Soda Pup, un boxeador atigrado de 35 kilos con todo el entrenamiento necesario para el servicio en las calles, además de alforjas de caballo y un chaleco con dos bolsillos.

Soda Pup no trabaja solo en las calles. La bodega destina un empleado a una «patrulla de perros», lo que permite que los clientes felices con los cachorros sepan que no deben alimentar al cachorro con nada que no sean cubitos de hielo.

«Hemos tenido personas que llaman específicamente para que Soda Pup les lleve vino», dice Lori Yata, propietaria de la vinería y copropietaria de Soda Pup. Pero no estaba segura de que funcionaría al principio. «Pensé, ‘Dios, por favor, no dejes que pase por delante un ganso o algo parecido, o esas botellas de vino se destruirán en dos segundos».

El perro delivery de 11 años solo lleva dos botellas de vino a la vez, lo que, por el lado positivo, significa que los clientes regulares lo verán en abundancia.