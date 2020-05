Espectacular comparación: MS Flight Simulator 2020 vs. la vida real

Flight Simulator, el histórico simulador de vuelos de Microsoft, se prepara para volver con todo este año, y por lo que hemos podido espiar, el juego se ve realmente impresionante.

Ya sabemos que el mapa jugable será el mundo entero, algo que no tiene precedentes en la historia de los videojuegos. Y por lo que se dado a conocer, también sabemos que los gráficos se ven realmente increíbles.

Una versión beta cerrada para Flight Simulator 2020 se lanzará en julio, y el juego completo se lanzará en PC y Xbox One, aunque no se ha establecido una fecha de lanzamiento.

En esta galería, una comparativa entre los paisajes del Flight Simulator 2020 y algunos lugares de la vida real: