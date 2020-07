Cómo el New York Times produce videos de cuarentena en primera persona

En un episodio de la miniserie del New York Times, Quarantine Diaries, Najee Wilson, de 32 años, le saca partido a la cuarentena solo en su departamento, mientras está desempleado. Wilson es musa y modelo de otros artistas, y debido a que el modelado requiere estar en una habitación con otras personas, su trabajo se canceló en marzo, cuando la ciudad de Nueva York entró en confinamiento. Al tratar de sacar lo mejor de su nueva normalidad, Wilson practica yoga, habla con amigos por videollamadas, e intenta descubrir cómo solicitar el seguro de desempleo. Debido a las medidas de distanciamiento social, Wilson filmó todas esas escenas él mismo en un teléfono inteligente.

El objetivo de la sección Quarantine Diaries es contar cómo todos los neoyorquinos están lidiando con el aislamiento, la enfermedad y los grandes eventos de la vida que resultan inevitables (como dar a luz durante una pandemia).

«No pudimos entrar en sus apartamentos, así que tuvimos que recurrir a este conjunto de técnicas de producción que hemos desarrollado a lo largo de los años para ayudarnos a capturar estas historias de una manera íntima y completa, a pesar de las restricciones», dijo Alexandra Eaton, productora de la serie. «Eso implica muchas entrevistas de Google Hangout. Implica trabajar con el personaje para que filme cosas en su iPhone”.

Eaton cuenta que el equipo encontró a Wilson asistiendo a una reunión de Zoom para inquilinos que querían aprender a organizar huelgas de alquileres. La reportera de la sección Ciudad del Times, Corina Knoll, hizo un seguimiento con varios asistentes, y la historia de Wilson despertó su interés.

«Fue interesante ver cómo está funcionando la organización remota en este momento, y una gran oportunidad para que veamos cómo son las personas, cómo hablan, para ver si serían buenos sujetos», dijo Eaton. «En cierto modo, fue como una sesión de casting de ensueño».

La productora dijo que si bien los aspectos técnicos de la producción de la serie no han cambiado mucho, no puede unirse a las entrevistas de FaceTime. Usualmente estarían en la misma habitación que el conductor Joe Coscarelli para asegurarse de que obtuvieran todo lo que necesitaban, pero ahora, con el distanciamiento social de todos, no hay una forma estéticamente agradable de editar una tercera persona de un grupo FaceTime.

«La otra cosa que no puedo hacer ahora es sentarme en una sala de edición con el editor», dijo Eaton. “Somos muy afortunados de tener un editor increíble, Will Lloyd, en esa serie. Ya compartimos muchos criterios. ¿Pero los pequeños detalles de mover cosas? Ese refinamiento no puede suceder. Lo positivo es que realmente aprendes a confiar en tus compañeros de trabajo y sus instintos, y sabes que vas a hacer un gran trabajo».

En un video sobre cómo los médicos de Italia estaban manejando el coronavirus, todas las entrevistas fueron de videollamadas grabadas. Los doctores Enrico Storti y Francesca Mangiatordi contribuyeron con algunas fotos y filmaciones desde el interior de sus hospitales. Ambos fueron acreditados al final del video.

“Me gusta la aspereza de la imagen. Me gusta su estilo”, dijo Marcolini. “Queremos que se note que la persona estaba filmando con su teléfono, porque eso era lo que estaban haciendo; no queremos manipularlo para que se vea mejor. Tratamos ese metraje como evidencia para investigaciones, por ejemplo. O en una situación de última hora, como un huracán, la persona que filma podría estar ansiosa o nerviosa porque está pasando por una experiencia única en la vida. Deseamos la inestabilidad y la granularidad de la imagen».

Zainab Khan, editora de estrategia de audiencia del Times para video, dijo que las reproducciones de videos en la sala de redacción aumentaron 140 por ciento en marzo, y asegura que ha habido una afluencia particular de nuevos espectadores en el canal de YouTube del Times. En un esfuerzo por retener a los espectadores después de la pandemia, los productores de videos se presentan en la sección de comentarios, y brindan información sobre el proceso de presentación de informes. Luego, durante el siguiente día o dos, responden las preguntas del espectador.

Vía