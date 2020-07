La plataforma que llegó para revolucionar el mundo de los documentos

«En un mundo lleno de aplicaciones, ¿por qué los documentos y las hojas de cálculo parecen estar monopolizadas?» Esa fue la pregunta planteada por Coda, una startup que pasó los últimos tres años desarrollando en secreto «un documento tan poderoso que puedes crear aplicaciones en él», según sus creadores.

Coda, compañía fundada por Shishir Mehrotra (ex desarrollador de YouTube) y Alex DeNeui (ex desarrollador de Google), representa su respuesta a esa pregunta. La nueva plataforma pretende cambiar la forma como trabajamos con documentos, mezclando hojas de cálculo y editores de texto como si fueran una única entidad. Coda no distingue entre tipos de archivos: documentos de texto, tablas, listas de tareas, datos, etc., todos pueden vivir en una misma sección, y conectarse entre sí. Todas las funciones están disponibles a través de una interfaz muy simple, que también les permite trabajar juntas.

Al abrir la herramienta por primera vez, se observa un lienzo en blanco, familiar para cualquiera que haya usado Google Docs o Microsoft Word. Pero al colocar una tabla, agregar algunas filas y columnas, te encuentras un motor potente debajo. Los documentos de Coda comienzan de manera simple como otros documentos, y crecen y evolucionan en herramientas poderosas.

Su uso es bastante sencillo. Nada más empezar definimos si se trata de un documento individual o si necesitamos colaborar con otras personas. En el menú lateral clasificamos las entidades, y al abrir cada archivo podemos ir construyendo tablas, escribir textos, definir hojas de cálculo, crear tareas, e incluso diseñar diagramas de Gantt.

Todas las plantillas son personalizables y se pueden conectar a otras aplicaciones como Google Drive, Slack y Spotify. Funciona en dispositivos móviles y permite la edición sin conexión. Los documentos son fáciles de compartir entre equipos.

Coda es un servicio freemium, por lo que es gratis para uso básico. Las funciones avanzadas cuestan USD 10 al mes.