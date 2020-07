6 maneras de ver YouTube, sin entrar en YouTube

¿A veces te cansas de YouTube? No, no nos referimos a cansarte del océano de contenido de la plataforma de video. Estamos hablando de la interfaz de YouTube, con sus sugerencias, comentarios y desorden. ¡Es demasiado desordenada! ¿Pero sabías que es posible ver videos de YouTube en otros sitios web, sin tener que ir a YouTube?

A continuación una lista de enlaces, sitios y aplicaciones alternativos para ver el contenido de YouTube, sin tener que dirigirse su sitio:

Toogles es una interfaz alternativa rápida y minimalista para YouTube. La página principal ofrece videos de tendencias en varias categorías, pero también puede buscar videos específicos, que se cargan casi al instante. Puedes usar el sitio para ver cualquier video de YouTube que no esté geobloqueado en tu área. Toogles cuenta también con una extensión de Chrome para una experiencia más rápida de búsqueda.

Si tienes una conexión lenta a Internet, y a menudo se te acaba la paciencia mientras esperas que YouTube se cargue, Toogles puede ser la solución.

ViewPure es otra forma de ver videos de YouTube sin YouTube. Al igual que Toggles, elimina toda la basura que puede hacer que la experiencia de ver YouTube sea tan frustrante: no hay comentarios, sugerencias u otras distracciones. El sitio también elimina anuncios de videos, por lo que es ideal para usar en las aulas, o en casa con niños.

Algunas otras características interesantes en ViewPure incluyen URL personalizadas (que son mejores para compartir y memorizar que las URL aleatorias de YouTube), y un bookmarklet. El bookmarklet se puede usar para abrir cualquier video en ViewPure mientras lo miras en el sitio principal de YouTube. También hay una opción para alternar entre un fondo blanco y negro mientras miras contenido.

Una de las formas más ignoradas para ver YouTube es omitir el navegador por completo. En su lugar, puedes usar una aplicación de reproductor de video especializada que transmitirá los videos directamente desde una URL. VLC es probablemente el reproductor de este tipo más conocido, pero hay muchos otros reproductores de video para Android, iOS y escritorio que ofrecen la misma funcionalidad.

Usar VLC para mirar YouTube es fácil. Solo asegúrate de estar utilizando la versión completa del reproductor de video en lugar de la versión simplificada de Microsoft Store.

Para reproducir el video, solo tienes que ir a Medios> Abrir transmisión de red y pegar la URL completa de YouTube para el video específico que deseas ver. Cuando estés listo, presiona el botón Reproducir y dale a la transmisión unos segundos para cargar y almacenar.

DF Tube, abreviatura de Distraction-Free Tube, es una extensión del navegador Chrome que permite mejorar el sitio original de YouTube en lugar de ofrecer una URL alternativa de YouTube. La herramienta permite ocultar el feed de YouTube, ocultar los «Videos relacionados» que aparecen al final del video que estás viendo, ocultar la barra lateral, ocultar las listas de reproducción, ocultar los comentarios, ocultar la barra de suscripción, ocultar el chat en vivo , oculta la pestaña de tendencias, y desactivar la reproducción automática. Incluso puedes usarlo para deshabilitar las listas de reproducción.

Kodi es otra forma de ver videos de YouTube sin YouTube y fuera de tu navegador. Se trata de un reproductor multimedia gratuito que tiene complementos para películas gratuitas, complementos para IPTV, complementos para noticias en vivo, y, por supuesto, complementos para YouTube.

El mejor complemento de Kodi para YouTube se llama Plugin para YouTube. No es una aplicación oficial de YouTube / Google, sin embargo, podrás encontrarlo y descargarlo del repositorio oficial de Kodi, lo que significa que los desarrolladores de Kodi lo han aprobado para un uso generalizado.

El complemento ofrece muchas de las mismas características que encontrarás en la URL principal de YouTube, incluida una forma de agregar videos a tu lista Ver más tarde, agregar videos a listas de reproducción personales, soporte para Me gusta y No me gusta, y un botón Suscribir.

NSFWYouTube es una herramienta que te permite ver cualquier video de YouTube, independientemente de las restricciones de edad, sin iniciar sesión en tu cuenta. Esto tiene algunos beneficios. Por ejemplo, si estás en una computadora pública, es posible que no te sientas cómodo al iniciar sesión en tu cuenta solo para ver un video con restricción de edad. También podría ser una solución alternativa en caso de que tu escuela o tu empleador hayan bloqueado YouTube en su red local.

Para usar NSFWYouTube, ni siquiera necesitas visitar el sitio. Simplemente busca un video de YouTube que no puedas ver sin iniciar sesión, y escribe nsfw antes de youtube en la dirección (es decir, www.youtube.com/watch?v=Vhsng72lC4s se convertiría en www.nsfwyoutube.com/ ver? v = Vhsng72lC4s ). Alternativamente, toma el marcador y haz clic en él cada vez que encuentres un video bloqueado en el sitio principal.

En el lado negativo, debido a la forma en que funciona el sitio, si el cargador del video ha bloqueado tu video para que no se incruste en sitios fuera de YouTube, la herramienta no te permitirá verlo.

