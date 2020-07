Hongos invaden libro sobre hongos, y luego el autor se come los hongos

El biólogo y autor Merlin Sheldrake está utilizando una estrategia de marketing particularmente autorreferencial para su nuevo libro. «Entangled Life: cómo los hongos conforman nuestros mundos, cambian nuestras mentes y dan forma a nuestro futuro», es un libro intrigante sobre la fascinante vida de varios hongos, escrito por el biólogo Merlin Sheldrake. Pero al final del día, sigue siendo solo un libro sobre hongos, y la mayoría de las personas simplemente no se sienten atraídas por ese tipo de literatura.

Pero Sheldrake ideó una ingeniosa campaña de promoción para su libro que llamó la atención del mundo del arte y del público en general, y no solo de los entusiastas de los hongos: dejó que su libro sobre hongos fuera devorado por hongos, y luego se los comió él mismo.

“Aquí el libro está siendo devorado por Pleurotus u hongos ostras. El Pleurotus puede digerir muchas cosas, desde petróleo crudo hasta colillas de cigarrillos usados, y también es delicioso. Ahora que el Pleurotus se ha comido Entangled Life, puedo comerlo, y así como mis palabras”, escribió en su cuenta de Instagram, junto a una foto del libro cubierto de hongos.

El Pleurotus es considerado uno de los grandes omnívoros de la naturaleza, deleitándose con cualquier cosa, desde colillas de cigarrillos y petróleo crudo, hasta herbicidas como glifosato o gusanos nematodos. Come casi cualquier cosa, por lo que Merlin Sheldrake, que pasó años de su vida estudiando hongos, sabía que no esquivaría su obra.

Después de dejar que el Pleurotus se alimentara de su libro durante un par de semanas, Sheldrake cosechó los hongos, los cocinó y se los comió, lo que técnicamente le permitió comer sus propias palabras.

«Estaban deliciosos: no pude saborear ninguna nota desagradable, lo que sugiere que el #fungus había metabolizado completamente el texto», escribió el biólogo.

El libro Entangled Life: How Fungi Make Our Worlds, Change Our Minds, and Shape Our Future está disponible en Amazon, y cuesta USD 28.