La fusión entre Telecom y Cablevisión no sería aprobada este año. El titular del Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom), Miguel de Godoy, aseguró ayer en el Congreso de Telecomunicaciones de la Unión Internacional de Telecomunicaciones (ITU, según la sigla en inglés) que el plazo de 90 días que tiene el organismo para dictaminar sobre la operación aún no comenzó a correr a la espera del cumplimiento de una serie de obligaciones por parte de las empresas involucradas. Por lo tanto, la definición quedaría para el año próximo. De ser así, ambas empresas deberían ser consideradas, al menos en lo formal, de manera individual en el nuevo escenario de competencia que se abrirá entre cableras y telefónicas a partir de enero del año próximo.

De Godoy firmó ayer en el Hotel Hilton un acuerdo de colaboración con la organización global Internet Society para promover el acceso a Internet en pequeños pueblos y luego conversó con un grupo de periodistas. Al ser consultado sobre cómo venía el análisis de la fusión, el funcionario aseguró que no empezó a correr el plazo de 90 días que tienen para resolver. “Primero porque Telecom tiene algunas formalidades que cumplir referidas a su propia composición accionaria y que todavía no ha terminado. Nosotros les informamos a las empresas que hasta que no estén terminadas esas formalidades no damos por comenzado el conteo del plazo. No quiero entrar en detalle de cuáles son esas formalidades porque tienen que ver con la privacidad de las empresas, pero cada compañía debe terminar de definir primero sus composiciones accionarias para que podamos tomar el caso. Hasta que no terminen nosotros no damos por comenzado el plazo, más allá de que ya se han presentado”, aseguró.