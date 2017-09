Los niños de ahora quieren ser youtubers. Y cuando lo consiguen, muchos padres quieren ganar dinero

El cliché dice que, cuando sean mayores, los niños quieren ser futbolistas o policías; y las niñas, profesoras. Aunque pueda parecer algo propio de otros tiempos, el último informe ¿Qué quieres ser de mayor? de Adecco, publicado hace menos de un año -julio de 2016-, nos dice que ese tópico refleja precisamente la realidad española. No obstante, algo sí han cambiado los tiempos: entre guardias civiles, enfermeros, bomberos, informáticos y médicos, se ha colado una “nueva” aspiración: youtuber, claro.

En ese elenco de “nuevas” profesiones que hasta hace unos años no figuraban en ningún ranking, youtuber es la más destacada, por encima de otras como community managers, blogueros, gamers o probadores de videojuegos. San Google, gran buscador y mejor termómetro para tomar el pulso de estas oleadas, no deja lugar a dudas: hay un gran interés por el proceso mediante el cual uno acaba siendo youtuber. Al fin y al cabo el equipo necesario, al menos para comenzar, no es muy costoso.