Come 150 bananas por semana como parte de una dieta “frugívora”

Dane Nash, de 21 años, oriundo de Bristol, Reino Unido, recibe alrededor del 80% de su ingesta calórica diaria de bananas, consumiendo hasta 150 frutas amarillas cada semana. A pesar de las advertencias de los médicos, el joven “fruitariano” afirma que la dieta de a base de plátanos proporciona “una salud increíble, energía sin fin, y un fantástico bienestar”.

Dane abrazó el estilo de vida vegana hace dos años, como una manera de resolver su problema de acné. Antes de eso, había intentado el vegetarianismo, pero después de hacer algunas investigaciones, decidió que optar por la comida cruda era el camino a seguir. El joven dice que todas las otras especies consumen alimentos crudos por una razón (porque es bueno para ellos) pero la gente en un punto comenzó a cocinar varios alimentos, lo que realmente no es muy bueno para nosotros. Durante casi medio año, Nash ha estado en una dieta de únicamente alimentos crudos, con solo algunas excepciones, como el arroz cocido ocasional. Obtiene la mayor parte de sus nutrientes de grandes cantidades de plátanos, mezclados con mucha espinaca y otras verduras de hoja, así como bayas.

El fruitariano dice que su dieta diaria típica consiste en dos grandes batidos (8 a 12 bananas mezcladas con un cuarto kilo de espinaca) por la mañana, un almuerzo de bayas, peras u otra fruta mezclada con otros 8 a 12 plátanos y, por la noche, una gran ensalada (por lo menos medio kilo de verduras de hoja verde y otras verduras). Todo esto asciende a alrededor de 3.000 calorías por día, que está por encima de la ingesta diaria recomendada, aunque realmente no se puede decir por mirarlo.

“Las bananas son la mejor opción”, dijo Nash. “Son las mejores frutas tropicales que están disponibles en el Reino Unido. Son baratas, consistentes en términos de calorías, y también son consistentes en términos de nutrientes. Esta dieta me ha ayudado mucho en tomar el control de mi salud y mi vida, y ahora estoy más sano que nunca. No me canso de recomendarla.”

El fruitariano de Bristol consume hasta 150 bananas por semana, así que siempre tiene un stock importante en su casa. Compra cuatro o cinco cajas de 18kg cada mes, y le gusta comerlas cuando están bien maduras. “Deben ser marrones y machacadas. Deben parecer que están a punto de expirar”, dice. “Cuando están así, son lo más dulces que pueden ser, y también son suaves”.

Aunque representan alrededor del 80% de su ingesta diaria de calorías, Dane Nash también complementa su dieta con Vitamina B12 y Vitamina D, así como con espirulina, que el joven afirma contiene muchos nutriente que el cuerpo necesita.

Los expertos en nutrición realmente no están de acuerdo con la dieta de Dane, afirmando que le faltan elementos importantes y, lo que es más importante, diversidad.

“Esta dieta carece de nutrientes muy importantes, especialmente proteínas y grasas, micronutrientes (especialmente los nutrientes solubles en grasa) y, sobre todo, variedad”, dijo Lucy Patterson, terapeuta nutricional en la clínica de nutrición Southville en Bristol. “Hay una manera más sana de comer una dieta vegana, pero desafortunadamente a esta persona le están faltando algunos aspectos significativos de ella.”