Un sitio noruego les toma examen a los lectores antes de que puedan comentar

Nieman Lab escribió hace un tiempo una nota sobre un sitio de noticias noruego que hace que los lectores aprueben un cuestionario sobre el artículo, antes de que puedan comentarlo. El sitio (NRKbeta, la sección de tecnología del sitio de noticias de la cadena pública de Noruega), fue elogiado por su creatividad. Pero los editores y periodistas de NRKbeta dijeron que era demasiado pronto para afirmar si el programa era un éxito.

This project from @NRKbeta and @NRKno is quite possibly one of the best new journalism ideas I've seen, ever.t.co/DCT3s9pDty

— Amy Webb (@amywebb) March 1, 2017