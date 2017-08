Artista crea uñas con luces LED

Park Eunkyung, un popular técnico de uñas de Corea del Sur, puede haber iniciado la próxima gran tendencia en el arte de la manicura: uñas multicolores con luces LED, perfectas para llamar la atención en la disco.

Eunkyung, muy polular en Instagram, publicó recientemente una serie de fotos de su última idea de arte de uñas: unas uñas postizas con LEDs unidas a ellas. Suena muy bien, pero al mismo tiempo difícil de implementar.

Esos LEDs pueden no necesitar mucha energía, pero necesitan algo de energía para encenderse, y engancharlos a una batería oculta a través de cables invisibles realmente no funciona. Así que Park llegó a una solución, aunque no parecería ser la más práctica.

La superestrella coreana de las redes sociales se decidió por un diseño de algo parecido a anillos para las insólitas decoraciones LED. Después de perforar un pequeño agujero a través de la uña falsa, adjunta las gemas brillantes en la parte delantera, y los conecta a pequeñas baterías en la parte posterior de la uña. No está claro cuánto duran las baterías, o incluso si Eunkyung planea sacar una línea comercial de decoraciones de uñas LED, pero la gente ya se está volviendo loca por ellas. Las fotos y los videos del artista en Instagram han sido vistos ya decenas de millares de veces, y probablemente terminen convirtiéndose en tendencia.