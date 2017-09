100 piezas periodísticas excepcionales (Parte 1)

Cada año, la revista The Atlantic recopila una lista de las obras de no ficción más excepcionales del periodismo, en un intento de dar a conocer alrededor de 100 de esas piezas que resistieron la prueba del tiempo, a un público más amplio.

A continuación, la lista ordenada por temas:

El arte de contar historias

POPULAR MECHANICS / Marooned Among the Polar Bears por Justin Nobel

“Sergey Ananov está atrapado en un bloque de hielo en el Círculo Polar Ártico. No tiene baliza, ni teléfono, ni agua. La niebla lo oculta de los rescatistas. La noche vendrá. La hipotermia vendrá. Y cualquier criatura grande y poderosa que arranque su existencia de este mundo de un arañazo, quizá también venga.”

STARTUP / Season Four por Lisa Chow (audio)

Dov Charney narra su ascenso y caída en American Apparel, y trata de hacer una reaparición.

THE NEW YORKER / Citizen Khan por Kathryn Schulz

Wyoming es enorme, podría caber todo el interior de Nueva Inglaterra dentro de él, y luego icluir Hawai y Maryland por si acaso, pero es el estado menos poblado de la Unión; menos de seiscientas mil personas viven allí, menos que en Louisville, Kentucky. Su población musulmana es correspondientemente pequeña, tal vez setecientas u ochocientas personas. Contrariamente a las afirmaciones de Stop Islam en Gillette, sin embargo, los musulmanes que establecieron la mezquita no son nuevos en la región. Junto con un veinte por ciento de todos los musulmanes en Wyoming, rastrean su presencia más de cien años atrás, hasta 1909, cuando un joven llamado Zarif Khan emigró a la frontera estadounidense”.

DAGBLADET / The Bapor in the Plastic Bag por Bernt Jakob Oksnes

“La bolsa de plástico está manchada de sangre. Se inclina, agarra una de las asas y se da cuenta de que todavía hay otra bolsa dentro de la primera, con los bordes anudados. Mientras trabaja para desatar el nudo, se oyen desde su interior gemidos amortiguados. El nudo cede y las manijas de plástico se separan. Mientras Tor mira dentro de la bolsa, ve lo que hay dentro. Es un ser humano. Un recién nacido vivo, azul y helado.

CHICAGO MAGAZINE / Dispatches From the Rap Wars por Forrest Stuart

“Para la pandilla (y para otros como él) los raperos son mirados como el boleto de salida de la pobreza. Es responsabilidad del resto de los miembros apoyarlos y protegerlos. Cada rapero tiene “tiradores”. Son los miembros que llevan a cabo las amenazas que los raperos describen en sus letras. Y, sí, eso significa disparar (y a veces matar) gente. CBE tiene una docena de tiradores. AJ puede ser que tenga un arma automática en sus fotos de Instagram, pero nunca ha disparado… ”

ROADS & KINGDOMS / The Barnacle Queens of the Spanish Seaside por Matt Goulding

“Cuando dejó su trabajo para trabajar en los acantilados, se enamoró instantáneamente de casi todo acerca de su nueva profesión: el aire libre, el espacio de trabajo en constante cambio, la camaradería fraternal. Pero no le gustaba la forma en que ella y sus compañeras eran tratadas.

GQ / Inside the Federal Bureau of Way Too Many Guns por Jeanne Marie Laskas

“No se sabe cuántas armas tenemos en Estados Unidos, y cuando alguna se usa en un crimen, no hay manera de que la policía la conecte con su dueño. El único lugar donde la policía puede pedir ayuda es una agencia kafkiana en Virginia Occidental, donde, gracias al lobpor de armas, las computadoras son ilegales y el trabajo de detectives es absurdamente anticuado. A propósito. La cuestión es que, los genios que trabajan allí, están inventando silenciosamente maneras de hacer lo imposible”.

SPIEGEL / Three Shepherds on a Surreal Front por Christoph Reuter

“El intento de recuperar a Mosul del estado islámico ha estado en marcha durante casi dos semanas. La resistencia es feroz y el caos en las líneas de frente ha dado lugar a algunas escenas surrealistas”.

HUFFPOST / Meet the Ungers por Jason Fagone

“Cuando eran jóvenes, 230 hombres y una mujer fueron condenados por crímenes terribles: asesinatos, violaciones, robos. Pensaron que iban a morir en la cárcel. Se suponía que debían hacerlo. Pero entonces, hace unos años, Merle Unger Jr., uno de los artistas de escape más notorios de nuestro tiempo, descubrió una forma ingeniosa (y legal) de sacarlos. Era una segunda oportunidad inimaginable para ellos y un experimento que afectó los nervios para todos los demás”.

THE NEW YORK TIMES MAGAZINE / David’s Ankles: How Imperfections Could Bring Down the World’s Most Perfect Statue por Sam Anderson

“Mi mente no podía dejar de imaginarlo. Un terremoto golpea el centro de Florencia: Las campanas de la iglesia suenan fuera de tiempo, los azulejos de terracota llueven desde los tejados renacentistas, las pinturas invaluables sacuden las paredes de los Uffizi. Mientras tanto, dentro de la Galería de la Academia, el pedestal de David comienza a inclinarse. Ligeramente al principio, lo suficiente como para cambiar la mirada de la estatua, de modo que ya no mira a su viejo enemigo (el Goliat implícito en la distancia), sino a uno nuevo: el piso en el que ha estado parado durante 134 años.”

THE LOS ANGELES TIMES / Framed por Christopher Goffard

Corrió por el pasillo, tomada por el pánico. Pensó que debía tratarse de su marido, que ahora trabajaba como vendedor ambulante de vino. Viajaba todo el tiempo, y pensó que había estado en un accidente. El oficial Charles Shaver trató de calmarla. No estaba aquí por su marido. ¿Tendría algo en su auto que no debería tener?

VANITY FAIR / Joan Rivers’s Remarkable Rise to (and Devastating Fall From) Comedy’s Highest Ranks por Leslie Bennetts

“Sólo unos meses antes, Joan Rivers tenía todo lo que siempre había deseado: fama y fortuna, el trabajo de sus sueños, un marido leal, un hijo amoroso, una casa lujosa, y un futuro que atraía tentadoras posibilidades. Después de años de lucha, no sólo había tenido éxito como comediante, sino que hizo historia en la recién lanzada cadena FOX como la primera y única presentadora de televisión de la noche. Y ahora lo había perdido todo.

Postales de la vida norteamericana

ESPN / O.J.: Made in America (video)

El mejor documental del año.

THE WASHINGTON POST / From Belief to Outrage: The Decline of the Middle Class Reaches the Next American Town por Eli Saslow

“El consumo de comida rápida empezaba a aumentar. Las ejecuciones hipotecarias habían subido. El uso de metanfetamina. Heroína. Índice de mortalidad. En la América media de Dan Quayle, una de las noticias más importantes del año fue el caso de una madre que había dejado que su hijo de tres semanas le chupara la heroína del dedo”.

THE WEEKLY STANDARD / Big Budget Items por Andrew Ferguson

“A medida que caminabas, tenías la idea de que aquí, justo aquí, después de 200 años de propulsión incesante a través de un vasto continente, el sueño americano finalmente había descansado. Aquí es donde había ido todo el tiempo. Y luego giraste en una esquina, y viste que a Frank Gehry no le gustaba.

VIRGINIA QUARTERLY REVIEW/ Vertical Descent por Elisabeth Donnelly

“Si el deporte, en el verdadero sentido olímpico de la palabra, es encarnado por un guerrero solitario que corre una maratón para llevarle a las tropas las noticias de la guerra, entonces “synchro”, como lo llaman los iniciados, es su opuesto. No es un juego de guerra. No es un espectáculo de velocidad superior y astucia en comparación con un oponente directo. Se desarrolló durante los últimos cien años, y es obstinadamente, en la superficie, un espectáculo. Sin embargo, aunque el showbiz puede estar en sus orígenes, synchro es una celebración de atletas extraordinarios que demuestran que pueden realizar con habilidad y belleza en el agua. Combina la danza, la gimnasia, la coreografía, la originalidad y el arte para contar una historia. La competencia, como es, es ver quién puede ser más perfecto en el agua. ”

THE LINCOLN JOURNAL STAR / A Mom for All Ages por Marcella Mercer

“Sólo la medicina para Arianna y Dontae supera los USD 12.200 al mes. Las necesidades médicas de la familia son tan grandes y complejas que la Farmacia Dakotamart de Lynn, en la cercana Belle Fourche, contrató a un empleado de tiempo completo adicional para procesar sus recetas. A los 3 años, había costado unos 3 millones de dólares mantener viva a Arianna”.

REPLY ALL / A Simple Question y Lost in a Cab por PJ Vogt and Alex Goldman (audio)

SACRAMENTO NEWS & REVIEW / Homeless—and In Hiding por Raheem F. Hosseini

“Hay más de una docena, en su mayoría de ascendencia asiática, deshidratados y aturdidos por el sol, pero esto representa sólo un tercio de la gente que llamó a este campo casa, y voló bajo el radar de la principal agencia de desamparados del Condado de Sacramento. O al menos lo hacían”.

OXFORD AMERICAN / Ride Along With the Cow Police por Matt Wolfe

“El robo de ganado, el delito distintivo del Viejo Oeste, ha regresado a Texas”.

ARS TECHNICA / Finding North America’s Lost Medieval City por Annalee Newitz

“Hace mil años, enormes pirámides y montículos de tierra se encontraban donde East St. Louis se extiende hoy en el sur de Illinois. Esta majestuosa arquitectura urbana se alzaba sobre las inundables llanuras pantanosas del río Mississippi, borrando los pequeños pueblos de la región. A partir de finales de los 900s, el rumor sobre la ciudad se extendió por todo el sureste. Miles de personas la visitaron para fiestas y rituales, atraídos por la promesa de un nuevo tipo de civilización”.

GQ / Inside the Church of Chili’s por Daniel Riley

“Al igual que la mayoría de las cadenas, hay mucha cursilería sobre Chili’s Grill and Bar. Pero también hay algo especial: algo que convierte a sus empleados más devotos en evangelistas entusiastas y sin pestañear. Su devoción a The Sizzle es pura, y estos son sus secretos”.

THE WASHINGTON POST / ‘What Kind of Childhood Is That’ por Eli Saslow

“Después de perder a sus padres por sobredosis, tres niños se enfrentan a la epidemia de opiáceos en Estados Unidos”.

THE GUARDIAN / McDonald’s: You Can Sneer, But It’s the Glue That Holds Communities Together por Chris Arnade

“Cuando muchos estadounidenses de bajos ingresos se sienten aislados y vacíos, anhelan redes sociales físicas. Y en todo Estados Unidos, esto ocurre orgánicamente en McDonald’s”.

WIRED / The Internet Really Has Changed Everything por Rex Sorgatz

“Napoleón quedaría atrapado en el ámbar del tiempo, en una gran vitrina, si no por una cosa: el acceso a la información”.

CITY JOURNAL / Portrait of the Neighborhood as a Hipster Haven por Kay S. Hymowitz

“La clase creativa de Williamsburg ha aprendido las formas de competencia en el mercado, beneficios, distribución, planes de negocios, satisfacción del cliente y mercados verticales, junto con la sostenibilidad, los materiales orgánicos y la responsabilidad de la comunidad. El matrimonio entre el arte, la política milenaria y el anticuado capitalismo afectará a algunos como el peor miedo de Marx. Pero incluso los que lo odian tendrían que admitir que sabe y se ve bien. ”

THE NEW YORK TIMES MAGAZINE / What Happened to Worcester? por Adam Davidson

“Estas dos personas pobres, quebradas y atrapadas, de alguna manera se reunieron y lograron poner todo ese dolor atrás y crear una nueva vida en lo que todavía se sentía como la fresca y rápidamente creciente frontera del centro de Massachusetts. Bumpa, siguiendo un consejo de un ministro que se había trasladado a Worcester, parece haber llegado a la ciudad con un trabajo de oficina en la mano, en la Heald Machine Company, donde trabajó hasta su jubilación décadas más tarde. Una combinación de suerte histórica, una economía de rápido crecimiento y su propio trabajo duro le permitieron tener una buena vida, que debió haber parecido inalcanzable cuando era más joven”.

THE WASHINGTON POST / ‘How’s Amanda?’ por Eli Saslow

“No tenía trabajo, ni diploma de escuela secundaria, ni auto, ni dinero más allá de lo que su madre le dio para Mountain Dew y cigarrillos. Unos días antes, una odontóloga le había sacado los 28 dientes, los cuales se habían dañado por años de negligencia. Había pasado una semana desde que había visto a sus hijos gemelos de 9 años, que vivían en un suburbio cercano con su padre, y últimamente los mensajes de texto más frecuentes que llegaban a su teléfono eran de un dealer, con la esperanza de atraerla de vuelta con muestras gratis.”

COMMENTARY and NATIONAL REVIEW / Trump’s Terrifying Online Brigades y Why White-Nationalist Thugs Thrill to Trump por James Kirchick

“Aunque todos tenemos razones para sentirnos molestos por el resurgimiento de la corrección política, el remedio correcto es la inversa oratoria del problema que pretenden despreciar. Los guerreros de la justicia social cierran innecesariamente el debate y proscriben palabras e ideas para calmar los sentimientos de grupos minoritarios supuestamente vulnerables; el alt-right (ideología racista emergente) se reproduce alrededor de los epítetos raciales y las caricaturas de Der Stürmer puramente para transgredir los códigos sociales aceptados. Y ésa es solamente la explicación más caritativa para su comportamiento, asumiendo, como lo hace, que “realmente” no quieren decir lo que dicen. Pero ¿qué pasa con ese elemento de la alt-right que en realidad no tienen una agenda política más allá de sus adversarios molestos?”

THE CUT / From Pickup Artist to Pariah por Rachel Monroe

Jared Rutledge se consideraba un gran hombre de la “manosfera”. Pero cuando sus pensamientos online acerca de 46 mujeres fueron expuestos, toda su ciudad se volvió contra él. ”

THE WEEK / Las columnas de Michael Brendan Dougherty, incluyendo America Is More Divided Than Ever. So Why Is Obama Optimistic?, Why Is America Backing Saudi Arabia’s Atrocious War in Yemen? Donald Trump’s Malicious Stupidity, How Hillary Clinton Could Blow It, Trump vs. Clinton Is a Verdict on America, How Donald Trump Watered Down the Very Idea of American Greatness, This Election Is God’s Judgment on Us, y The Limits of a Trump Presidency

