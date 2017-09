El primer surfer ciego profesional del mundo

Derek Rabelo no es el único surfista que conquista las famosas olas de Hawai, pero mientras otros usan su vista para lograrlo, este joven surfista profesional debe confiar sólo en sus otros sentidos, porque es completamente ciego.

Cuando Derek nació, hace más de 24 años, su padre Ernesto ya había decidido nombrarlo como de Derek Ho, el primer campeón mundial de surf hawaiano. Ernesto, fan del surf, soñó que su hijo seguiría honrando a su homónimo y heredaría el talento de su tío, un surfista profesional. Por desgracia, Derek nació completamente ciego de glaucoma congénito, pero esto no impidió que su familia creyera que podía hacer lo que quisiera, incluso si eso significaba convertirse en surfista.

A los 2 años, Derek recibió un bodyboard y las playas de Guarapari, Brasil, se convirtieron en su patio de juego. Siempre estaba cómodo en el agua, y el surf estaba en su sangre, pero en realidad no intentó montar una ola hasta que cumplió 17 años, cuando su padre le compró una tabla de surf. Su padre le enseñó lo básico y lo animó a seguir practicando, pero después de haber logrado sostenerse en pie en la tabla, Derek sabía que necesitaba mejorar si iba a cumplir el sueño de Ernesto y convertirse en surfista profesional. Así que ingresó en la escuela de surf Praia do Morro.

“En primer lugar, mi papá me animó y me ayudó”, dice Derek. “Íbamos al mar juntos por las mañanas. Sin embargo, me envió a un curso de surf para aprender y practicar más. También he practicado mucho con mis amigos. Siempre me consideraron igual que ellos”.

Pero ponerse de pie en una tabla de surf y hacer frente a unas olas pequeñas es una cosa, mientras que reunir el coraje para competir en el Pipeline de Hawaii es otra. Pero eso es exactamente lo que Derek Rabelo se propuso hacer sólo unos meses después de aprender a surfear. Todo el mundo le dijo que era demasiado peligroso, pero sentía que podía hacerlo. Y lo hizo, ganando la admiración de surfistas profesionales legendarios como Kelly Slater y Mick Fanning. A sus 24 años, Rabelo ha estado surfeando en el legendario Pipeline cada invierno desde entonces.

Un video de Derek Rabelo en Pipeline en 2012 se hizo viral entre los entusiastas de los deportes extremos, inspirando al cineasta Bryan Jennings a rodar un documental sobre el joven, llamado Beyond Sight. A pesar de que no compite en torneos de surf, Rabelo cumplió el sueño de su padre de convertirse en un surfista profesional, consiguiendo un patrocinio de Billabong, quienes le pagan para viajar por el mundo, montar las mejores olas, e inspirar a otros con su historia.

Pero ¿cómo lo logra? ¿Cómo surfea las peligrosas olas de Pipeline, cuando otros surfistas con una visión perfecta ni siquiera se atreven a intentarlo? Bueno, a veces es remolcado o dirigido por otros surfistas para posicionarse en el lugar correcto de la ola, pero a partir de ese momento, sus otros sentidos se hacen cargo. Tocar las olas le ayuda a sentir su dinámica, escuchar el agua blanca también le permite saber qué esperar, y el arrastre de una ola arqueada le dice cuándo sumergirse. El resto, dice, viene naturalmente.

Habiendo derrotado Pipeline varias veces, Derek Rabelo ha establecido nuevos objetivos de surf para sí mismo, como triunfar en Hawai’s Jaws, el infame Teahupo’o de Tahití y varios otros desafíos surferos en Indonesia. También le gusta andar en monopatín y espera también aprender un día snowboard. ¡El cielo es el límite para este joven inspirador!