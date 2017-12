100 piezas periodísticas excepcionales (Parte 2)

Cada año, la revista The Atlantic recopila una lista de las obras de no ficción más excepcionales del periodismo, en un intento de dar a conocer alrededor de 100 de esas piezas que resistieron la prueba del tiempo, a un público más amplio.

A continuación, la segunda parte de la lista ordenada por temas:

Comida

THE NEW YORKER / The Most Exclusive Restaurant in America por Nick Paumgarten

“Los métodos de Damon Baehrel son una maravilla, y sus mesas están todas reservadas hasta el 2025. ¿O no lo están?”

THE RINGER / The Burning Desire for Hot Chicken por Danny Chau

“El pollo picante era un plato creado con el propósito expreso de dejar a un hombre de rodillas. Su mito de origen no fue el resultado de un error, como las galletas con trozos de chocolate, la Coca-Cola o el dip francés. El pollo caliente fue premeditado; hasta hoy, cada bocado de pollo picante de Nashville es tocado por la presencia espectral de un amante traicionado. ”

TAMPA BAY TIMES / Farm to Fable por Laura Reiley

“Lo que hace que la compra de alimentos sea diferente de otras formas de comercio es esto: es un sistema basado en la confianza. ¿Cómo sabés que el lenguado de Dover en tu plato es lenguado de Dover? Sólo que el restaurante lo dijo. ¿Y cómo podés estar seguro de que las fresas que tu niño está engullendo están libres de pesticidas? Sólo porque el vendedor en el mercado de agricultores lo dijo. Tus compras no son verificables, a menos que vayas a esa granja o rastrees hacia atrás a través de los distribuidores de un restaurante y pidas las facturas. Yo lo hago.”

FOOD 52 / In Sickness, In Health, In White Castle por Allison Robicelli

Los niños que los médicos dijeron que nunca tendrías llegaron inmediatamente. No conducía, pero ocasionalmente tomó tres trenes a White Castle para sorprenderle con un saco de diez. A veces estabas tan feliz que llorabas. A veces le gritaste por no saber que tenías náuseas. Estás asombrada de que él nunca, ni una vez, entonces y en todos los años que siguieron, dejó de intentar hacerte feliz.”

THE RINGER / Sriracha Is a Quintessentially American Flavor por Danny Chau

“La receta exacta de sriracha de David Tran puede no estar disponible para el público, pero con sólo seis ingredientes principales (jalapeños rojos, ajo, vinagre destilado, azúcar, sal y goma de xantano), es como fuente abierta de cualquier producto de marca. Pero no importa lo bueno o malo de una interpretación exterior, los significantes siempre te llevan de vuelta a la fuente, a la primera vez que dejas entrar el pollo en tu vida”.

LUCKY PEACH / Why New York Is Better Than San Francisco por Peter Meehan

“Mis mejores recuerdos son experiencias de textura más que de sabor: papel arrugado, arrugado y brillante que mantiene un bocadillo envuelto en papel blanco ablandado con vapor, caliente; el rodillo de kaiser desmenuzable, la harina de maíz fina en su parte inferior que agrega un grano agradable a la ensambladura; el tocino en la frontera insoportablemente crujiente pero no demasiado; el huevo, si es comido mientras la yema está caliente, todavía ligeramente suave; exprimir hacia fuera los paquetes del ketchup que proporcionan el contrapunto fresco y dulce. ”

EATER / Maybe Just Don’t Drink Coffee por Matt Buchanan

“En este punto usted podrías, como más de la mitad de todos los adultos estadounidenses, tomar una taza diaria de café para evitar la niebla de inminente inconsciencia. Después de todo, te encanta el café. Y no sólo por la cafeína. ¿Pero realmente lo has pensado bien?

LIFE & THYME / Good Graces por Carolyn Phillips

“Cuando mi suegra alcanza y vuelve a llenar mi taza, no sé si estoy más sorprendido por las crueldades sin sentido en su historia, o por el hecho de que ahora ella me ha servido el té”.

EATER / The People’s Cheeseburger por Willy Blackmore

“La mensajería de Locol no está dirigida a personas que no serán sus principales clientes. Choi y Patterson no hablan abiertamente del capitalismo consciente o de las líneas triples. En su mayoría, se apoyan en la premisa de que servir a vecindarios como Watts, que a menudo tienen escasez de opciones alimentarias más allá de las tiendas de la esquina y puestos avanzados de cadenas gigantescas, es un buen negocio, tanto ética como fiscalmente, y probablemente sea rentable “.

GIMLET MEDIA / Milk Wanted por Phia Bennin (audio)

“Un paraíso para la leche materna, estafadores sombríos de leche materna, y la sorprendente historia de la leche materna en los Estados Unidos”.

ROADS & KINGDOMS / A Last Dinner in the Jungle por Shane Mitchell

“Aquí, encima de un vertedero tóxico, atascado en el barro y la mugre, en una cocina improvisada carente de agua corriente o refrigeración, había un pájaro a punto de cantar. Una pasta picante se aferraba a pedazos de carne, jugosa sin grasa. ¿Qué anhelas cuando no puedes volver a casa? O peor, con el miedo de ser enviado de vuelta? Tal vez este muslo DayGlo rojo con especias.

Ensayos

THE WEEKLY STANDARD / The Migrants of Calais por Christopher Caldwell

“Utilizamos categorías anticuadas que hacen que los problemas sociales más explosivos de nuestro tiempo sean completamente invisibles para nosotros. La segregación geográfica en las áreas globalizadas y no globalizadas ha creado una especie de trampa epistemológica. Desde la era de la socialdemocracia, cuando la clase se midió por una dimensión, el ingreso, hemos heredado el hábito de asumir que las cuestiones políticas pondrán a los “ricos” en contra de “los pobres”. Pero los problemas de hoy no. La línea divisoria en la mayoría de los temas es si la gente está siendo ayudada o dañada por la economía global. ”

GARDEN AND GUN / The Columns Hotel por Rick Bragg

“Era como si alguien hubiera tomado tanto de lo que es hermoso y único en este lugar, y lo colgara en el aire grueso y húmedo, para ser admirado. Fue sólo un momento, bueno en sí mismo.

HAZLITT / Hunger Makes Me por Jess Zimmerman

“El apetito de un hombre puede ser abundante, pero una mujer con apetito (por comida, por sexo, por simple atención) es siempre voraz: siempre se sobrepasa, porque no se supone que exista”.

VIRGINIA QUARTERLY REVIEW / Cost of Living por Emily Maloney

“En algún momento empecé a facturar de manera diferente. No puedo decir cuándo. Podría haber sido cuando tuvimos un paciente que murió, y tuve que facturar a su familia. Podría haber sido cuando vi los costos vertiginosos que fueron detallados en las facturas de pacientes hospitalizados, o el tiempo que evalué a una mujer (mi paciente, nuestro paciente) y luego facturé con una cantidad que sé que nunca podría esperar pagar. Me acuerdo de ella: cómo entró y me explicó que las cosas eran difíciles, que no tenía seguro, pero que necesitaba a alguien para hacer una punción en un forúnculo que había estallado en su cintura. Le había estado causando un dolor increíble, hasta el punto de que ya no podía vestirse. Por favor, ella dijo. Pero ya se había registrado, se le había dado un brazalete de identificación, todos los aparatos del servicio de urgencias y su seguimiento. Su factura apareció más tarde en mi pantalla; vi la cantidad. Esto, de alguna manera, totalizó el costo de vida. Pensé en mi propia deuda médica no pagada, reduje la cantidad, no le conté a nadie, y dejé que el siguiente gráfico se reflejara en mi pantalla.”

n+1 / Every Body Goes Haywire por Anna Altman

“Es inconcebible para la mayoría de la gente que esto es todo, no hay otra condición suporacente. Los dolores de cabeza son la condición misma.”

ELLE / My Destructive Dependency on Migraine Drugs por Dana Goldstein

“Por un período de varios años que terminó hace sólo seis meses, tuve una migraña, de diversos grados de intensidad, esencialmente el 100 por ciento del tiempo que estuve despierto”.

THE GUARDIAN / Dance Lessons for Writers por Zadie Smith

“En YouTube los encontrarás, encerrados en muchos bailes, y por eso te presentan una gran elección. Pero no se trata de grados de habilidad, de quién es el mejor bailarín. La elección es entre dos valores completamente opuestos: la legibilidad por un lado, la temporalidad del otro. Entre un monumento (Jackson) y una especie de espejismo (Prince).”

LIT HUB / Walking While Black por Garnette Cadogan

“La acera era un campo minado, y cada vacilación y compensación autocensurada redujeron mi dignidad. A pesar de mis mejores esfuerzos, las calles nunca se sentían cómodamente a salvo. ”

FACEBOOK / What It’s Like to Be Black in Naperville por Brian Crooks

“Por favor, aguántame unos minutos. Con suerte, te ayudará a entender por qué me siento como me siento sobre lo que está pasando”.

NATIONAL AFFAIRS / Renewing the University por Alan Jacobs

“Cuando los estudiantes exigen la intervención de la autoridad administrativa para resolver cada pequeño conflicto, terminan reforzando una estructura de poder en la cual tanto los estudiantes como los profesores son despojados de la agencia moral, en la que todos nosotros en la universidad (incluidos los propios administradores) se convierten en instrumentos en las manos de un régimen burocrático autoperpetuante. Pocas estructuras sociales podrían ser más ajenas al carácter de la verdadera educación”.

FILM COMMENT / The Great Recession por Shonni Enelow

“Mientras que los estilos más frescos han estado siempre con nosotros, de Greta Garbo y de Cary Grant a Steve McQueen y Charlotte Rampling, esos actores comunican que están por encima o por fuera de la emoción, ya sea aristocráticamente separada, o triunfalmente imperturbable. En cambio, el hilo de la resistencia y la evasión de emotividad espectacular entre muchos en la nueva generación de estrellas de hoy en día, no evoca el desapego emocional o la indiferencia, sino más bien una desconfianza torturada de la expresión misma, una que, de forma subestimada, crea una especie de atractivo emocional para el público al mismo tiempo que dramatiza por qué el actor debe resistirse a hacer uno”.

REAL LIFE / Auto Format por Navneet Alang

“Twitter ha colonizado mi mente. Casi todos los días por poco menos de una década, he comprobado el sitio, han tweeteado, retweeteado, subtweeteado. Mi mapa mental es la frontera entregada, y Twitter es el imperio. Estar ocupado por una red social es internalizar tu mirada. Es llevar siempre una doble visión de tu mente y de la de la plataforma”.

BRIGHT WALL / DARK ROOM / The Grace of Keanu Reeves por Angelica Jade Bastién

“Keanu, por supuesto, no es la primera estrella que existe en la encrucijada de viril y vulnerable. Actores como James Dean, Montgomery Clift y Paul Newman encarnan una alquimia similar que ha atraído a mujeres (y hombres). Pero estos actores a menudo parecen luchar contra la mirada lujuriosa de la cámara, mientras Keanu se suplanta a ella. Donde parecen cínicos, desinteresados, o demasiado heridos como una ventaja romántica, Keanu está completamente abierto. ”

THE AMERICAN SCHOLAR / Saving the Self in the Age of the Selfie por James McWilliams

“La vida cotidiana ofrece infinitas oportunidades para cultivar comportamientos de construcción de carácter que, una vez que se vuelven habituales, pueden nutrir nuestras armas de resistencia en lugar de intercambiarlas por las comodidades de Internet. Cuatro de estos hábitos se destacan como esenciales para la preservación de una identidad anclada: pasar tiempo solo, entablar conversaciones significativas, formar amistades, y seguir una actividad dentro de una comunidad. Imagínese, si puede, una identidad que se permite desarrollar con la mínima interferencia de la cultura digital, y comenzará a captar los beneficios que estos cuatro tipos de estrés pueden tener en uno mismo, esperando desarrollar una relación más sana con la vida digitalizada.”

THE WEEKLY STANDARD / Love Me Do por Andrew Ferguson

“Un poco más allá del punto medio del siglo pasado, aproximadamente desde principios de 1967 hasta finales de 1969, un número considerable de seres humanos creían que Paul McCartney era el hombre más cool que jamás haya vivido. En comparación con las reclamas históricas mundiales promedio, ésta no era irrazonable.”

PRISON UK / Preparing for Prison por Alex Cavendish

“Nunca subestimes ese chasquido frío de acero mientras tu muñeca está esposada, encadenándote a otro ser humano que ahora tiene control sobre ti. La mayoría de los recién condenados están tan sorprendidos por la experiencia de que se vuelven dóciles. Sé que yo lo hice.”

GARDEN AND GUN / Dog Days of Youth por Douglas Cutting

“Al amanecer, sobre el momento en que los patos se mueven antes de la luz legal, me quité el sofá de un mal sueño y miré a mi alrededor. Silencio total. Caminé hacia la puerta del porche. Vi a Gauge Man en su cama, sonaba dormido. Miró fijamente. Miró alrededor de nuevo, zumbando de agotamiento y delirio. Miró hacia atrás a mi perro y se dio cuenta de que era real. Había recorrido un largo camino desde algún lugar, y estaba en casa, así que me metí en la cama del viejo perro con él, y enterré mi cara en su piel y de repente reconocí todos los espacios que llenó.”

AEON / Nadia’s Story por Ana Todorović

“Podríamos entrar en una ambulancia e ir a Southampton, donde tendría una cesárea y Nadia sería puesta en una máquina por algún tiempo, ‘para darle un descanso a su corazón’. Entonces ella sería tratada con drogas, y tendría que permanecer en el hospital. Tal vez por seis meses, tal vez por un año. Podría no sobrevivir al nacimiento, o a la máquina, o a la medicación, pero si lo hiciera, habría alguna posibilidad de una recuperación completa. Y alguna posibilidad de una recuperación parcial, una vida con una enfermedad cardíaca debilitante, o discapacidad, o ambos. El camino alternativo sería “ponerla a dormir” con una aguja en el corazón, después de lo cual, su nacimiento sería inducido y todo terminaría”.

